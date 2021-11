Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 14 novembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: in questa settimana ne hai combinate di tutti i colori, nel senso che magari ti sei perso nei particolari, hai perso qualcosa. Non perdere la pazienza, soprattutto in amore. Questo è un segno zodiacale che deve ritrovare la passione, a cui piacciono la stravaganza e il desiderio di avventura. È vero che, come tutti, anche l’Acquario è sedotto dalla visione di un corpo tonico e ben fatto, ma in realtà l’Acquario pensa che sia molto più importante avere una persona con cui condividere delle buone idee. Porta fortuna nei contatti questa Luna attiva anche domani.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Giornata un po’ conflittuale: in amore, o non ti danno retta, oppure tu sei innamorato, infatuato di una persona particolare. Chi per molti anni ha svolto la stessa attività, troverà questo grande desiderio di cambiare ruolo entro 6 mesi, oppure valutare un trasferimento e fare una richiesta altrove, anche magari nella stessa azienda. C’è da dire che molti dicono che tu sia una mina inesplosa ed è probabile che la mina esploda se hai nuovi progetti, anche fuori dalle regole. In amore attenzione alle parole di troppo: il partner in questo momento non può capire tutto quello che hai nella tua mente.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Questa giornata parte in maniera faticosa, per poi proseguire in maniera migliore. Venerdì c’è stata un po’ di tensione nella vita, ma in amore io direi che da oggi pomeriggio a domenica bisogna riscattarsi. È chiaro che buone notizie non mancheranno. Chi aspetta una risposta potrà avere qualcosa di più e le proposte possono essere avviate.



