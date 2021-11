Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 14 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Hai una forza davvero da manuale. Spesso nell’oroscopo si leggono delle crisi, ma il Leone riesce a sconfiggere anche i pianeti contrari e siccome questo inizio di novembre è stato un po’ pesante, ben venga la parte centrale: si sbloccano un po’ di questioni. Nel lavoro e in amore, un po’ come il segno del Toro, anche tu sei pronto a voltare pagina e chiudere quello che non ti interessa”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Nel pomeriggio ritrovi una buona grinta, ma questa mattinata mi sembra un po’ sotto le aspettative. Siccome di solito la domenica non si lavora, a meno che tu non debba farlo, cerca di rilassarti e soprattutto nel pomeriggio ritrova un po’ di serenità. Evita di essere troppo scettico: di solito sei uno molto fiducioso e generoso, ma proprio per questo motivo, nel passato, hai preso solenni fregature.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Dal 22 arriva il Sole attivo. Allora, i casi sono due: o finalmente ricevi qualche buona notizia, inizi a intravedere questo inizio del 2022 come importante, oppure ti fai scivolare le cose addosso. In un caso o nell’altro, c’è un buon recupero. Tra l’altro, questa Luna dal pomeriggio entra nel segno e rafforza l’amore: tutti quelli che hanno una storia, forse un po’ incrinata, per colpa di Venere dissonante, possono quantomeno ragionare. Credo che in molti casi non sia messo in discussione l’amore, ma ci siano preoccupazioni per la persona amata.

