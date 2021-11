Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 14 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Alla ricerca di amori importanti! Le incertezze nascono perché sei pronto a fare un grande passo verso il futuro. Ho detto tante volte che è come se lo Scorpione vivesse due personalità contemporaneamente: una è molto conservatrice, anche molto prudente e schiva, l’altra desiderosa di avventure. La prima risponde alla natura Acqua di questo segno zodiacale e la seconda a Marte, che governa il segno. Quindi sei spesso in contraddizione, perché hai paura di fare un cambiamento, poi perché hai una voglia di tentare la svolta. Ed è un po’ quello che sta accadendo ai nati Scorpione, che già da qualche mese, o magari in vista del prossimo anno, desiderano cambiare ruolo o mettersi in gioco in altre situazioni. Da una parte si è contenti e dall’altra si ha paura”.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021/ Gemelli, Toro e Ariete: le previsioni

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: ricordiamo che Venere è un po’ birichina in questo momento. Magari non c’è un amore, ma forse è un amore trasgressivo, che non si può rivelare? Attenzione se ci sono due storie nella tua vita! E, se invece una relazione fa acqua da tutte le parti, doppia prudenza, soprattutto in queste ore: nel pomeriggio potresti sentirti di nuovo giù di corda.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Cari Pesciolini! Si volta pagina: l’ho detto che da venerdì scorso c’è stata una sorta di rivoluzione della tua vita. Chi ha un buon progetto, lo metta in gioco e, entro febbraio, successo! Se la vita non cambia, vuol dire che tu non vuoi che cambi: non ti arenare in situazioni complicate. In questo periodo sarà molto importante avere una persona di riferimento, comunque hai voglia di costruire qualcosa, questo è certo, e tutto sommato, soprattutto se hai più di trent’anni, le avventure non ti interessano più e sei a caccia di qualcosa di nuovo. Per te è molto difficile staccarti dal passato, da persone che hai frequentato per molto tempo: non confrontare la vita che fai ora con quella che hai fatto tempo fa, perché il mondo è in evoluzione e non solo la mia, la tua, la vita di tutti cambia, ma è molto importante evitare di vivere di rimpianti. Per tutti coloro che hanno una visione del mondo ottimista e positiva arriva un periodo ancora migliore”.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021/ Pesci, Acquario e Capricorno: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA