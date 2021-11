Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa domenica non può iniziare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 14 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 novembre 2021/ Classifica segni flop: gemelli, cancro, leone

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: prima parte della giornata sotto le aspettative, seconda parte migliore. Però, io ricordo che questo è un momento particolare per te, nel senso che hai fatto tanto e questa è stata ancora una settimana prolifica, ma ti sei molto stancato. Di solito la stanchezza delle mente è molto più forte: la Vergine come tutti ha un calo a livello fisico, ma è la mente che si deconcentra. La usi tanto, la usi il giorno, la notte, il pomeriggio, la usi per racimolare buone idee ed evitare contrasti. Tra stasera e domani evita dispute.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021/ Gemelli, Toro e Ariete: le previsioni

Invece, per il Capricorno, capitano giornate in cui uno se ne vuole stare per conto proprio. Poi, tra l’altro, la forza di questo segno non è nella solitudine, ma certamente in un modo di fare abbastanza restio ai condizionamenti. Quello che tu pensi dev’essere in parte anche approvato dagli altri. Considera che Venere per molti mesi sarà con te: se sei un amante, un marito o una moglie, sarai molto desiderato e se il cuore è solo, datti da fare. Le stelle sono con te.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Se una cosa non va più bene, se un programma o un progetto non funzionano, devi dare retta a questo Urano che transita già nel segno da diversi mesi e che parla di profondi cambiamenti. È chiaro che ognuno ha il proprio oroscopo personale, ma c’è chi desidera di cambiare città, vita, chi vuole trasferirsi o chi magari, semplicemente, deve ripartire con un progetto aggiornato. Il passato non conta più, anche se di solito sei un tradizionalista. In questi giorni, al contrario, ti senti un rivoluzionario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021/ Pesci, Acquario e Capricorno: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA