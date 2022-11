Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: pianeti

Inizia una nuova settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox dà le solite indicazioni per affrontare la giornata. L’Ariete vive un periodo di attesa: Giove tornerà nel segno dal prossimo anno ma le cose andranno bene già da fine dicembre. Il Toro è arrabbiato e sotto pressione: questa settimana, però, permette di recuperare, anche se in amore c’è bisogno di entusiasmo. I Gemelli hanno forse vissuto un’incomprensione e devono stare attenti anche all’amore. Il Cancro potrebbe vivere adesso un nuovo sentimento: questo è un cielo liberatorio ma occhio ai passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, il momento

Ariete, questo periodo è “di attesa”, ma anche di buone speranze. Più andiamo verso la fine di questo novembre e meglio sarà. Ci sono persone che stanno aspettando una risposta di tipo legale o finanziario: l’Oroscopo di Paolo Fox dice che si tornerà vincenti quando Giove tornerà nel segno, ossia nei primi mesi del prossimo anno. Da dopo il 20 dicembre le cose andranno meglio: in questa giornata spazio a certe proposte e a certi obiettivi.

Toro, ora siete arrabbiati, sotto pressione e nervosi. Forse c’è stato qualche attacco, di recente, nonostante la vostra buona volontà. Queste opposizioni planetarie che hanno determinato, nella migliore delle ipotesi, solo nervosismo o problemi nel lavoro, piano piano si allenteranno. Questa è una settimana che permette di recuperare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore c’è bisogno di più entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, sentimenti…

Gemelli, è una settimana interessante, con qualche piccolo dubbio per delle opposizioni planetarie che invece arriveranno a partire da mercoledì. Tra oggi e fino alla fine del mese, chi ha vissuto un’incomprensione o vuole riscatto, dovrà impegnarsi. Occhio a non perdere tempo o a sprecare energie in situazioni per cui non vale la pena spendersi. Attenzione anche in amore, a persone poco sincere o ambigue, avvisa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, nelle prime settimane di novembre potrebbe essere ripartito un sentimento. Il cuore potrebbe aver risposto ad alcune richieste sentimentali. I nati sotto questo segno ogni tanto sono un po’ masochisti da questo punto di vista: danno spazio a sentimenti che non sono reali o che sono lontani. Bisogna cercare di ridimensionare questo tipo di atteggiamento. Intanto, questo è un cielo liberatorio: in amore non bisogna fare passi falsi, ovvero non perdere il certo a favore dell’incerto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











