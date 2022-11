Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Il lunedì inizia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo. Per il Sagittario, la Venere è nel segno: le relazioni che nascono ora sono importanti e i nuovi incontri ci saranno. Per i Capricorno, c’è bisogno di tenere tutto sotto controllo: l’amore inoltre può tornare protagonista. Per l’Acquario c’è un cambiamento astrologico positivo: questo segno non ama le relazioni troppo morbose dunque meglio vivere “un’amicizia passionale”. I Pesci vivono un periodo particolare: bisogna stringere i denti. Per i sentimenti, picco tra il 24 e il 25.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 novembre 2022/ Stelle Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, segni spigolosi

Sagittario, con Venere che entra nel segno mercoledì, c’è un Marte sempre molto spigoloso, ma stimolante. Mercurio c’è e prossimamente anche il sole. Adesso sei più sulla cresta dell’onda o comunque sia un po’ più protagonista, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Le relazioni che nascono ora sono importanti e se un percorso si è interrotto, ci sarà un’altra strada. L’amore e i nuovi incontri, per chi li desidera, ci saranno!

Oroscopo domani 15 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Capricorno, qualcuno ti rimprovera di essere troppo duro o determinato: sei governato da Saturno che rappresenta non solo la saggezza, ma anche la roccia, quindi è normale che il tuo segno sia così. Difficile che si cambi idea, ma in questo momento forse è anche il momento di essere un po’ più duro per tenere tutto sotto controllo. I toni di alcune discussioni potrebbero alzarsi proprio per questo motivo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Più ci avviciniamo alla fine dell’anno e meglio è: l’amore può tornare protagonista.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il periodo

Acquario, finalmente un cambiamento astrologico positivo! Da mercoledì le cose andranno meglio e ancora di più nelle prossime settimane, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il fisico ha pagato pegno e bisogna recuperare forza: c’è una bella stabilità interiore. Venere permette un recupero nel caso di un rapporto affievolito e ovviamente, per i cuori solitari arriva qualcosa di più. L’Acquario non ama le relazioni troppo morbose e quindi l’ideale sarebbe vivere un’amicizia passionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Pesci, questo è un periodo particolare: devi stringere i denti per due settimane. In questi giorni bisogna mettere “i puntini sulle i”ed è molto importante, perché bisognerebbe arrivare a dicembre liberi da qualsiasi pregiudizio. Le due settimane in arrivo possono comportare anche piccoli rischi per chi non ha detto la verità nel passato: situazioni compromettenti potrebbero creare spiacevoli imprevisti. L’importante è uscirne vincenti e questo accadrà puntualmente, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche i sentimenti avranno un picco massimo tra il 24 e il 25: se c’è qualcosa che non va, entro la prossima settimana, qualcuno vuoterà il sacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA