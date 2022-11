Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 novembre 2022/ Stelle Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il lunedì e la settimana partono con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per i 12 segni zodiacali. Periodo pesante per il Leone con una polemica e forse qualche problemino sul lavoro: c’è però un recupero nell’aria, anche per l’amore. Per la Vergine sono giornate particolari: molti stanno per perdere la pazienza. Ora bisogna occuparsi anche della forma fisica. Per i Bilancia è tempo di superare un fastidio: occhio però a qualche distrazione di troppo. Lo Scorpione ha vissuto una crescita importante che porterà sempre con sé.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci...

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, periodo pesante

Leone, questo inizio di novembre è stato un po’ pesante: c’è chi ha dovuto affrontare una polemica e chi sul lavoro si è addirittura sentito messo da parte. Non c’è però spazio per le polemiche: da questa settimana e ancora di più dal 16, quest’oroscopo parla di situazioni completamente diverse rispetto agli inizi di novembre. C’è un recupero che potrebbe riguardare l’amore e le relazioni sociali, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 15 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Vergine, se qualcosa non va bene, queste sono giornate particolari. Da qui alla fine del mese, se una persona ti infastidisce, potresti anche rispondere a tono. Molti si sono trattenuti e invece la pazienza non sarà molta in questi giorni. In particolare le giornate del 24 e 25 novembre, da questo punto di vista, saranno piuttosto battagliere. Bisognerà occuparsi un po’ di più anche anche della forma fisica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, la giornata…

Bilancia, è tempo di superare un fastidio. L’ansia e la paura di sbagliare ci sono anche per via delle situazioni vissute negli ultimi mesi. Cercare di riprendere un po’ di fiato e circondarsi di persone positive e serene è importantissimo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Ora bisogna fare attenzione a non commettere qualche errore di valutazione e a qualche distrazione di troppo. La prima parte della giornata sembra un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Scorpione, se ci sono state delle esperienze di viaggio, amorose o di tipo amicale, certamente resteranno nel tuo cuore perché, in qualche modo, le prime 14 giornate di novembre possono avere segnato una sorta di crescita nella tua vita dal punto di vista psicologico, emotivo o spirituale. Quelli che vogliono cambiare ruolo o gruppo entro pochi mesi, possono vivere una maggiore soddisfazione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA