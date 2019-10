Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 14 ottobre 2019: Scorpione, Gemelli, Vergine, Leone

Oroscopo di oggi lunedì 14 ottobre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete inizierà la nuova settimana con una carica importante in vista del futuro. Il Toro vivrà una situazione astrologica molto pesante sia in famiglia che per quanto riguarda i sentimenti. Il Leone vive un tono dimesso che potrebbe creare delle preoccupazioni non di poco. La Bilancia è agitata perché alla ricerca di tante cose, bisogna far scivolare addosso cose che si ritengono pesanti. La settimana dello Scorpione si aprirà con dei dubbi dal punto di vista del fisico. Venere e Mercurio evitano che si palesino delle tensioni nella vita di tutti i giorni. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare l‘oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete parte con una nuova settimana di carica ma non mancano intoppi e un po’ di situazioni da risolvere. C’è buona volontà, però anche il più forte si accorge che ogni tanto bisogna fermarsi. Il Toro ha una situazione astrologica pesante per la famiglia e l’amore. Ci vuole attenzione fino a mercoledì. La Luna è favorevole martedì e mercoledì, tutto è in trasformazione. Per portar avanti alcuni progetti adesso si ha bisogno di soldi che si devono recuperare. I Gemelli hanno una settimana interessante e sono favoriti le trattative e anche i colloqui. Il traguardo è quello di dicembre 2019. Il Cancro è agitato, si spera che Venere e Mercurio portino la giusta soluzione.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario apre le porte ad un periodo importante, novembre vede il transito di Venere e Giove vicino, inoltre è già arrivata una buonissima notizia per chi ha un’attività in proprio. Il Capricorno ha grande energia, non si ama discutere, se si ha a che fare con questo segno non articolate troppi discorsi perché si snervano e si stancano. Servono fatti non parole. Si è davvero inossidabili e si vuole chiarezza. L’Acquario ha un mese pesante, non sempre è felice chi ottiene di più. Chi non ha tempo libero o da dedicare ai sentimenti è infelice. Quando si vede che tutti questi doveri sono eccessivi ci si agita. Oggi e domani agitazione da tenere sotto controllo. Momento di organizzare di nuovo la propria vita. Attenzione per i Pesci a tutte le trasgressioni, chi non vive un amore sereno potrebbe guardarsi attorno e ci sono tentazioni che rimangono a livello di fantasia. In vista di un novembre conflittuale meglio essere cauti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il viaggio nei segni dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone parte in tono dimesso, non manca la voglia di fare però in questi giorni si è agitati o svogliati. Se nelle relazioni ci sono piccoli conflitti si deve cercare di superarli. Se si deve fare un incontro che conta giovedì e venerdì. La Vergine ha un periodo utile per un 2020 di forza. L’oroscopo è buono almeno fino a mercoledì. Cancro, Gemelli e Pesci sono segni di riferimento. La Bilancia è agitata perché vuole fare tante cose ma come Ariete e Cancro da mesi notate che ci sono situazioni che non funzionano per blocchi esterni. Fatevi scivolare le cose addosso e temporeggiate. Ci si sente stanchi. Lo Scorpione apre la settimana con dubbi che riguardano il fisico. Avere Venere e Mercurio nel segno è importante non ci sono le tensioni che si sono vissute in estate. Le storie che nascono ora sono impegnative ma importanti. I nati Scorpione in una relazione potrebbero chiedere al partner ci stai o non ci stai. Tempo di cambiamenti che si vuole vivere e fino a quando non saranno raggiunti ci sarà agitazione interiore.



