Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 14 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: cercate di non cedere alle provocazioni, andate oltre il giudizio degli altri sopratutto se si tratta di ex. In ambito lavorativo sarà cruciale la necessità e la voglia di cambiare. Una nuova collaborazione potrebbe essere proficua.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Chi è alla ricerca del cambiamento dovrebbe smettere di porsi inutili limiti. La maggior parte di voi però sta vivendo un periodo caratterizzato da una grande forza di volontà. Buone notizie per i progetti dei nuovi innamorati o delle coppie che stanno iniziando a programmare progetti importanti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sarà un giovedì piuttosto positivo, la luna non è più in opposizione e la presenza di Venere supporta i cuori solitari. In ambito lavorativo persiste ancora qualche rallentamento a causa della posizione dissonante di Marte. Nonostante tutto nelle prossime settimane ci sarà modo di recuperare con la giusta dose di ottimismo e grinta.

