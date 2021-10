Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, venerdì 22 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione sottolinea come questo venerdì dobbiate cercare di parlare il meno possibile. La luna in posizione opposta indica che forse non è il momento di andare oltre determinati limiti. Siete un segno governato da Marte, simbolo della guerra, attenzione non farvi prendere dalle tensioni in particolare con i segno ariete. Attenzione ad alcuni problemi in casa e abbiate prudenza anche in amore perché potrebbe essere una giornata piuttosto nervosa.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? È una settimana da ultima posizione in classifica a causa di alcuni cambiamenti in atto. Spesso siete persone tendenti a interrompere i cambiamenti quando si passa dalla teoria alla pratica, cercate di evitare le situazioni poco prudenti. In amore evitate di rimandare i conflitti diretti. Per i single il momento sarà importante per le conferme.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Il fine settimana sarà segnato da alcuni ripensamenti, attenzione ad alcune questioni recenti. Per voi il passato ha sempre un significato particolare, in questo caso le tensioni potrebbero riguardare anche giorni abbastanza recenti. Qualcuno potrebbe essersi dimostrato ostile nei vostri confronti, cercate di andare oltre onde evitare inutili discussioni nella giornata di domenica.

