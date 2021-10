Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 14 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione sottolinea per questo giovedì: nelle prossime 48 ore qualche equilibrio potrebbe venire meno. In particolare sul posto di lavoro qualche colpa potrebbe essere attribuita a voi senza una ragione plausibile. Cercate di evitare gli eccessi in attesa di un fine settimana maggiormente produttivo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Questo giovedì sarà caratterizzato dal ritorno delle emozioni, grazie alla luna non più opposta. Nonostante una leggera agitazione nei giorni precedenti si prospetta un periodo positivo anche dal punto di vista fisico. L’importante sarà dedicarsi al riposo e al relax. In ambito lavorativo potrebbero trovare sbocco idee e progetti importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Se negli scorsi giorni avete affrontato una discussione in ambito amoroso, cercate di andare oltre le questioni del passato, proiettatevi oltre. Sentitevi maggiormente liberi e concentrate al meglio le vostre energie. Il fine settimana sarà positivo per il recupero e per tornare ad avere voglia di amare. Attenzione in famiglia e alle spese domestiche. Nelle relazioni occhi ai rapporti con Vergine e Gemelli.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA