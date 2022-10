Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche all’alba di questo weekend: l’esperto di astri, oggi, venerdì 13 ottobre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni cardinali, ovvero Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Cancro

Caro Ariete. Forse non è il caso di agitarsi troppo per questioni di lavoro, anche se bollono in pentola diversi progetti e ci sono tante cose da fare. Tu non ti tiri mai indietro, ma l’amore conta nella tua vita? Se la risposta è sì, attenzione perché pare che da qualche tempo quest’amore sia un po’ dimenticato oppure che, per riuscire a fare tutto quello che hai in mente (progetti, questioni di carattere pratico), tutto il resto passi in secondo piano. Se poi ci sono dei figli di mezzo, allora la contestazione è dietro l’angolo e bisognerà cercare di stare un po’ più vicini.

Colui che è del segno del Cancro invece sa che le ultime settimane sono state pesanti, ma adesso, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, piano piano, si recupera una speranza. Addirittura, in un ambiente diverso e mai frequentato, potresti fare un incontro speciale e tutto quello che capita, nell’ultima parte di questo mese, è bello! Non voglio dire che chi ha un amore inutile cercherà altrove, però è possibile che, quantomeno, si trovi una consolazione: la sensualità è favorita.

Oroscopo Paolo Fox: cosa accade a Bilancia e Capricorno

I Bilancia devono capire che rinnovare un sentimento è bello, stare con una persona che è piacevole non solo risulta gratificante, ma può anche darti la giusta serenità per fare buoni progetti in vista del futuro. Tra oggi e domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il cielo è giusto anche per risolvere vecchie situazioni e fastidi. L’amore è già tornato protagonista? Ci auguriamo di sì, perché da molti giorni Venere è nel tuo segno zodiacale. Emozioni in corso.

Il Capricorno non molla e, quando sa di avere ragione, va dritto per la sua strada. A questo punto, bisogna capire chi sta con te e chi no: certo non cambierai idea, anche se questi pianeti dissonanti hanno creato dei problemi e forse ti sei sentito persino troppo attaccato, criticato e pensi che qualcuno ti abbia teso un’imboscata. Tu puoi sfuggire a tutto questo, grazie alla tua esperienza, intelligenza e aggiungerei anche noncuranza: il tuo motto potrebbe essere “meglio soli che male accompagnati”, però adesso devi per forza accompagnarti a delle persone, scegliere dei soci e portare avanti dei progetti: questo non è sempre facile da gestire. Il mio consiglio è quello di essere un po’ prudenti.

