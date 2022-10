Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

È arrivato il tempo di dare il benvenuto ad un nuovo weekend: non può quindi che tornare puntuale, anche oggi, venerdì 14 ottobre 2022, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni cosiddetti mobili, ovvero Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il weekend di Gemelli e Vergine

Per i Gemelli c’è ancora la Luna nel segno. Frenetici questi giorni! Difficile che i nati sotto questo segno stiano fremi. Capita nel corso della giornata, già programmata, qualche disguido: si perde tempo e si arriva a sera davvero esausti. Dal punto di vista amoroso, Venere è sempre molto allegra e io spero che tanti abbiano trovato un’emozione in più e magari una persona da amare, anche part-time.

Per la Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è una giornata un po’ complicata, più che altro distratta e incoerente: 2+2 non può fare 5, eppure ci sono delle persone che sono convinte di avere ragione sbagliando e continuano a ripeterti delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Questo naturalmente vi infastidisce, proprio nel rapporto con gli altri. In questo si legge un po’ di fatica, ma domani pomeriggio andrà meglio, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox: cosa succede a Sagittario e Pesci?

Caro Sagittario. Si sente oggi la pressione in queste stelle e ci sono anche troppe cose da fare! Direi anche da mettere in ordine, perché a settembre è come se fosse arrivato nella tua vita una sorta di uragano che ha buttato all’aria tutto quello che avete cercato di riordinare. Se poi questa bufera ha anche cambiato le regole del gioco in amore, attenzione! Spero che non ci sia stato un “patatrac” e magari, semplicemente, hai vissuto una delusione che non sei riuscito a condividere con il partner. Ricordiamo che alcuni segni zodiacali, che si dimostrano molto forti, non attraggono tanto la protezione degli altri: tanti pensano di te che sei talmente forte da non aver bisogno di aiuto e non è così, perché tutti abbiamo necessità di una carezza, di un abbraccio, anche di qualcosa di carino. Forse è mancato proprio questo, a settembre. Devi affrontare problemi, ma adesso sarà più facile andare avanti.

Per i Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa non è la giornata migliore per mettersi a discutere ma, tra oggi e domani, ci saranno tante cose da fare, tanto che alcuni arriveranno a sera molto stanchi e c’è chi dormirà poco o male. Una giornata di recupero sarà quella di domenica e quindi, se c’è da fare un discorso particolare a una persona che ti ha offeso o ti ha creato dei problemi, non sarai troppo tenero. Comunque domenica sarà la giornata migliore per spiegarsi e capire cos’è accaduto.











