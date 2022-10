Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

È arrivato anche oggi, venerdì 14 ottobre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questo calare del sole della settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni fissi, ovvero Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Toro e Leone

Per il Toro è un fine settimana in crescendo. Questa, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è una giornata importante, ma lo sarà di più quella di domenica. Una grande scelta è stata fatta: quante volte ho spiegato che Urano, in transito da parecchi anni nel segno, ha finalmente dichiarato guerra a tutte le situazioni ambigue. Se per molto tempo hai trascinato un rapporto inutile, hai detto stop e, al tempo stesso, potresti aver legalizzato un legame che andava avanti da anni, ma non era stato contraddistinto da regole. C’è chi si è sposato, dopo tanto tempo, c’è chi ha deciso di mettere tutto nero su bianco: è stato necessario quindi essere chiari, con te stesso e con gli altri. Questo sarà un weekend che permetterà riscontri maggiori.

Caro Leone. Forse sarebbe meglio dichiarare le cose che non vanno o parlare di situazioni che ti stanno sullo stomaco subito! Prima del 24, perché gli ultimi dieci giorni del mese saranno davvero polemici. Il Leone è generoso, il Leone ti vuole bene, il Leone fa tutto per te, chiede un po’ di ammirazione (questo mi sembra il minimo sindacale), però se una persona si approfitta un po’ di questa benevolenza, si infuria. Le polemiche sono intriganti, ma attenzione a non esagerare, perché si rischia, a fine mese, di passare dalla parte del torto, anche se si ha ragione.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Scorpione e Acquario

Scorpione, preparati a questo rilancio, a questo cambiamento a fine mese, perché ci saranno delle opportunità, ancora più evidenti per tutti quelli che hanno fatto delle richieste. Qui bisogna distinguere fra Scorpioni giovani e Scorpioni più maturi: i giovani potrebbero anche mettersi in gioco in altre parti del mondo, come pensare di studiare in un’altra città e, se stanno stretti in un certo ruolo, vorranno cambiarlo, mentre le persone più grandi vorranno godersi la vita e fare tutto quello che non hanno fatto, magari perché compresse dagli obblighi. Ci sono desideri diversi ma, di base, la ricerca della libertà, della passione, del sentimento è comune a tutti i nati Scorpione. Novità a fine mese: buone nuove!

Per l’Acquario è un oroscopo di Paolo Fox importante, che privilegia l’amore e le emozioni forti: anche il contatto con la natura! Chissà che qualcuno non voglia fare una vita un po’ meno frenetica e si voglia allontanare dalla città e dallo stress. Chi può lo farà. Attenzione nei rapporti con la famiglia, perché ultimamente possono essere nati dei contrasti.











