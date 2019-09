OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 14 settembre 2019: Toro, Leone, Capricorno, Ariete

Oroscopo oggi venerdì 13 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele con la consueta rubrica Latte e Stelle. Il noto astrologo ha raccontato la giornata di oggi, 14 settembre 2019, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete vivrà delle giornate molto interessanti anche con la Luna che entrerà nel segno e regalerà grandissime soddisfazioni. I Gemelli si trovano a vivere un periodo che si può definire dispettoso. Le stelle sono molto interessanti per il Cancro che ha ora delle grandi possibilità di scalare vette. Il weekend sarà decisamente interessante per il Leone che è chiamato a fare delle scelte, prendere delle decisioni, evitare di rimandare le cose come è capitato in passato. Le energie sono importanti e possono essere il punto di forza principale. L’Acquario si sente sereno e può presto ottenere dei risultati. Staremo a vedere quello che potrà accadere molto presto. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Analizziamo ora da vicino l’oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: saranno giornate interessanti considerando che la Luna sta per entrare nel segno. Si è carichi e vigorosi, questa energia bisogna sfruttarla con un certo giudizio. A volte si è al top, altre volte ci si sente giù di corda, man mano che ci si avvicina al 2020 aumenteranno le conferme. Toro: il segno ha deciso di fare grandi scelte, si vorrebbe cambiare vita. Se c’è un contenzioso aperto ben presto sarà tutto risolto, la burocrazia seguirà le stelle. Gemelli: per il segno è un periodo dispettoso. Forse si sono subite delle perdite, oppure c’è bisogno di spendere di più ma comunque sia non è facile mantenere l’equilibrio. Cancro: le stelle sono interessanti, grandi possibilità per raggiungere alte vette. Si è delle persone intraprendenti, è sembrato di raggiungere i propri obiettivi grazie alle forze. Nonostante gli scivoloni si riparte sempre, è un periodo di riflessione.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina seguendo l’oroscopo di Paolo Fox con i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: sabato e domenica saranno giornate interessanti per fare delle scelte, si possono contare su buone energie. Vergine: si è dei tipi programmati ed innamorati, gli unici problemi potrebbero sorgere nei confronti delle scelte lavorative ed amorose che sono un po’ bizzarre. Se c’è un lavoro fisso o un amore si può perfezionare il tutto. Se ci sono due relazioni, il 2020 sarà particolare: si chiuderà ciò che non funziona. Bilancia: bisogna mantenere le relazioni sotto controllo soprattutto quelle lavorative. Le questioni pratiche e professionali rubano molto tempo, ma bisogna dedicare un po’ di quel tempo anche ai sentimenti. Nel lavoro si porta avanti un progetto che pesa. Se c’è voglia di responsabilità, si devono prenderne anche le colpe sentendone il carico. Scorpione: si deve mantenere la calma, nonostante non fosse facile. Forse si sono tagliati i ponti con qualcuno, bisogna recuperare. Per quanto riguarda i sentimenti, se le storie sono sopravvissute al mese di agosto adesso le cose dovrebbero andare meglio, non bisogna pensare al passato.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario : in questi giorni si è decisamente arrabbiati e polemici. Se si è stati sostituiti nel lavoro gli altri non sono all’altezza, qualcuno non ha dato ciò che aveva promesso. Bisogna lasciar passare questa parte di settembre per poi agire, a partire dalla prossima settimana ci saranno delle emozioni in più ed un buon recupero in amore. Capricorno: se c’è qualcosa da chiarire in amore questa giornata può aiutare parecchio, se c’è la fortuna di avere superato le ultime due stagioni in amore senza particolari discussioni si proseguirà al meglio. Se qualcuno si è allontanato probabilmente la cosa fa male, ma col tempo si riusciranno a cancellare le emozioni negative. Acquario: si è molto più sereni e si inizia a pretendere qualcosa in più. Pesci: ci sono delle riflessioni in amore più positive, se c’è stato un momento pesante si recupera. Si sono vissuti dei momenti di difficoltà, ci si è dovuti allontanare da qualcuno. L’autunno sarà comunque a favore, in amore bisogna cercare di rimettersi sulla retta via, non bisogna pensare a troppe persone contemporaneamente.



