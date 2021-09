Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 settembre 2021/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi 14 settembre tengono compagnia a tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni Ariete, Toro e Gemelli, grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Ariete e del Toro?

La settimana parte finalmente bene per l’Ariete che è un po’ troppo agitato perché sta per iniziare un progetto e non è del tutto convinto che andrà bene oppure non è pronto nulla. Un cielo a favore permetterà di superare alcuni momenti di particolare tensione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’Ariete si riconosce sempre perché è un segno zodiacale che nella vita non ha mai nulla gratis. Adesso deve combattere con questo Mercurio opposto, almeno un paio di mesi, e poi ci sarà finalmente una svolta. Più ci si avvicina a maggio dell’anno prossimo, meglio sarà. Sembrano tanti mesi, ma in realtà passeranno velocemente perché ci saranno più cose da fare.

Il segno zodiacale del Toro inizia questa settimana borbottando. Spero non sul lavoro anche se bisogna comunque mettere a posto tante cose, soprattutto chi comanda o chi ha dei collaboratori oppure in questi giorni devi fare delle selezioni accurate. Secondo l’oroscopo Paolo Fox inizi borbottando anche in amore. In questo momento quindi i sentimenti sono messi un po’ sotto pressione. Soprattutto venerdì 10 e sabato 11 sono state giornate che qualche Toro ha vissuto in maniera un po’ agitata. La prossima settimana sarà importante per lo sviluppo di progetti in cantiere da tempo.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

oroscopo Paolo Fox hanno ancora questa Luna opposta che probabilmente da domenica pomeriggio ha annunciato una perdita di pazienza. La pazienza è poca e tu hai bisogno di conferme. In questi giorni potresti prendertela con chi non te ne dà. È un inizio di settimana molto confuso proprio perché devi fare tante cose e perché devi sistemare delle situazioni che per te sono importanti. I principali motivi di preoccupazione possono riguarda il rapporto con gli altri o alcune incomprensioni in ambito lavorativo. Il cambiamento necessario per avviare una vita a due, senza legami con un passato doloroso, è in atto. Questa è una buona notizia per tutti coloro che finita una storia vogliono iniziarne un'altra. Gemelli secondo l'

