Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2021/ Bilancia, Scorpione e Sagittario

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni Bilancia, Scorpione e Sagittario, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, martedì 14 settembre 2021? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Bilancia e dello Scorpione?

Per la Bilancia si aspettano giornate di grandi novità e opportunità. Sarà importante ritrovare il giusto equilibrio grazie alle persone intorno. Cerca di circondarti di persone che siano in grado di supportare le tue idee ed esigenze. Marte entrerà nel segno dal 15: di solito agita gli animi, ma il vostro si troverà ben presto in aspetto buono con Saturno e in più la anche con Giove. Quindi io sono convinto che entro ottobre arriverà una bella conferma. Questo cielo positivo sia a livello emotivo che fisico, consente a dedicarsi non solo a se stessi ma anche alle persone che amate e un occhio particolare va dedicato proprio all’amore.

Lo scorpione secondo l’oroscopo Paolo Fox farebbe bene a dedicarsi all’amore. L’arrivo di Venere nel segno e in particolare il giorno di domenica saranno fondamentali per i segni di acqua. Privilegiate i segni come Cancro e Pesci. Attenzione a Saturno ancora leggermente in opposizione. Se avete un amore importante questo è un periodo in cui dovrete rendervi conto se vale oppure no: se ci sono stati momenti di incomunicabilità oppure, in maniera del tutto inutile, vi siete mostrati arrabbiati con una persona cercate di fare pace, altrimenti ci saranno delle tensioni. Chi è sposato o legato potrebbe essere attratto da situazioni esterne, ma attenzione a non combinare caos.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

La Luna nel segno del Sagittario vi darà grandi energie. Secondo l’oroscopo Paolo Fox siete già ottimisti di carattere, ma in questo periodo saranno forti i propositi per portare avanti progetti importanti e recuperare relazioni interrotte. Se avete affrontato alcune difficoltà in ambito lavorativo sarà il momento giusto per il riscatto. La prima cosa che chiedo è quella di innamorarsi al più presto, anche perché ottobre vedrà Venere nel segno. Siete già innamorati, vi siete sposati da poco o conviventi? Benissimo. Fate progetti d’amore, perché per quanto riguarda l’attività si va avanti a spinta. Non vedo tutta questa grande mole di pianeti attivi, non c’è un blocco però probabilmente bisogna ancora lottare un po’ per riavere un posto che è stato preso da qualcuno. In questo senso ottobre sarà un mese più complice.



