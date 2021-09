Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2021/ Cancro, Leone e Vergine: amore e lavoro

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna, 14 settembre 2021, il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni Cancro, Leone e Vergine e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Leone le previsioni del giorno

oroscopo Paolo Fox la settimana è abbastanza tranquilla, salvo il 15. Molto interessante invece è il discorso attività per coloro che hanno una professione libera perché, anche se part-time, possono arrivare delle buone notizie per progetti però non imminenti, ma importanti per la fine dell’anno. In questi giorni il Cancro avvertirà un forte bisogno di amare. Cari Cancro , Venere è importante però qualcosa è accaduto alla fine di agosto, nella seconda parte del mese perché, se vi siete ritrovati fino agli inizi di settembre contro qualcuno oppure avete fatto un po’ di dispetti per vedere se una persona ci stava oppure no o era davvero all’altezza, adesso dovrete tornare a più miti consigli. Secondo l’la settimana è abbastanza tranquilla, salvo il 15. Molto interessante invece è il discorso attività per coloro che hanno una professione libera perché, anche se part-time, possono arrivare delle buone notizie per progetti però non imminenti, ma importanti per la fine dell’anno. In questi giorni il Cancro avvertirà un forte bisogno di amare.

oroscopo Paolo Fox è utile questo cielo per il segno del Secondo l’è utile questo cielo per il segno del Leone : la Luna è in buon aspetto. Secondo Purtroppo devo ricordare che le attività e le questioni di carattere pratico sono minate da una certa insicurezza che riguarda le finanze: i soliti Saturno e Giove opposti. Non vorrei che questa situazione minasse anche i sentimenti. Anche se in questi giorni ti fanno una bella proposta e tu la accetti, poi vivi tutto con una strana apatia come se tutto ti stancasse. È un momento in cui devi fare i conti con una certa agitazione interiore. I prossimi giorni potrebbero risultare pesanti per alcune situazioni spiacevoli in ambito familiare o lavorativo.

Vergine, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Cari Vergine , spero sia arrivato già un bell’incarico o una novità. Poi dipende dall’età e dalle circostanze. Le nuove responsabilità non devono spaventarti perché hai tutte le qualità e i mezzi per affrontare una sorta di rinascita segnata anche in amore da Venere favorevole. Quelli che hanno una bella storia la devono portare avanti, coloro che non hanno una storia importante adesso devono mettersi in gioco. Capisco il pudore però, soprattutto in questi giorni, bisogna essere un po’ più espansivi. Perché non fare la prima mossa? I progetti più importanti troveranno risvolti positivi a partire dal prossimo inverno, ma non per questo mancheranno le energie e possibilità di trovare equilibrio e soddisfazioni anche nel periodo attuale.

