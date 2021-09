Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 settembre 2021/ Previsioni Capricorno, Acquario e Pesci…

Questo martedì 14 settembre non può iniziare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni Capricorno, Acquario e Pesci con le indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Capricorno?

Per il Capricorno la forza di volontà potrebbe essere controproducente in questo periodo. In ambito lavorativo molti potrebbero approfittare del vostro mettervi sempre in prima linea per dare il massimo. Potreste sentirvi affaticati anche a causa della presenza di Mercurio nel segno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in ambito sentimentale invece la situazione risulterà più tranquilla. Ricordo spesso che il Capricorno è un segno molto spartano e asciutto nel dare amore, però è un segno presente. Riesce a dare molta sicurezza, quindi chi a che fare con una persona del Capricorno lamenterà di non ricevere baci dalla mattina alla sera, ma sa che se c’è un problema il Capricorno è lì pronto a risolverlo. Ha un atteggiamento paterno nei confronti delle persone che ama, forse spesso è un padre severo. Adesso chiedo di essere un po’ più morbidi anche nella gestione dei sentimenti, c’è tanta stanchezza per troppe responsabilità che sono piovute addosso.

Acquario e Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario sta vivendo una fase un po’ strana: i sentimenti sono un po’ messi al bando e si vive alla giornata. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi ha una storia d’amore da tanto tempo la conferma, però è un po’ preoccupato per i soldi e per il lavoro. Anche qui devo dire che chi è libero professionista probabilmente vorrebbe fare qualcosa di più, però ci sono dei momenti in cui è facile pensare al futuro in maniera positiva e altri in cui viene una grande voglia di buttare tutto all’aria. Quanti Acquari avranno pensato di recente: “Ma io perché devo fare questa cosa? Mi conviene?”. Poi tanti sono proprio “avvelenati” con le spese di troppo e con le tasse da pagare, quindi adesso l’Acquario si trova in una condizione un po’ particolare. Deve portare avanti dei progetti, ma avrebbe bisogno di una piccola spinta.

Secondo l'oroscopo Paolo Fox per il segno dei Pesci si prospetta una grande rinascita, soprattutto da mercoledì perché Marte non sarà più opposto e Venere e già attiva. Quelli che hanno vissuto tra fine luglio e agosto una complicazione, si sentono più energici. Credo che queste siano stelle che danno il segnale di una nuova partenza per il lavoro, ma anche per le relazioni interpersonali. Basta non pensare al passato. Complicati e creativi i nostri nati Pesci ultimamente hanno l'esigenza di approfondire certi rapporti in famiglia. Non è facile stare dietro a tutte le cose che devi fare, magari qualcuno puoi rimandarla, però ti anticipo che il prossimo weekend sarà molto caldo per quanto riguarda i sentimenti.

