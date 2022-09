Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 settembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che mercoledì sarà

La giornata di oggi ci dà come sempre la possibilità di affidarci all’Oroscopo Paolo Fox per capire come andrà e cosa aspettarci. L’Ariete ha un cielo positivo: in amore c’è grande voglia di ripartire e questo segno vuole storie serie e concrete. Per il Toro ecco due giornate interessanti: se ci sono problemi e discussioni, meglio interpellare esperti. Per i Gemelli ci sono situazioni che vanno chiarite anche in amore: forse si pensa troppo al lavoro o si è in dubbio tra due storie.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: Venere...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, in amore…

Ariete, hai un cielo positivo anche se devo dire che le ultime giornate sono frenetiche. Ci sono tante cose da fare e qualcosa anche da recuperare: possono essere soldi o la salute se c’è stato un problema. La cosa bella è che c’è sempre una grande voglia di ripartire, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. In amore, la lontananza pesa e adesso l’Ariete vuole vivere storie serie e concrete.

Classifica Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri, oggi 13 settembre: i top e flop/ Gemelli e Cancro in crisi

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, le storie…

Toro, sono due giornate molto interessanti. Di recente c’è stato un cambiamento netto: c’è un grande cielo, anche perché avere Sole e Luna favorevoli non può che regalare una grande visibilità e capacità di azione. L’unica cosa che non bisognerebbe fare in questo periodo è sollevare polveroni o polemiche, avvisa l’Oroscopo Paolo Fox. Se ci sono delle persone con cui stai ancora discutendo, meglio mettere di mezzo un esperto.

Gemelli, le situazioni legate all’amore vanno chiarite. C’è chi ha incontrato una persona, però non sa cosa fare e c’è chi è in dubbio tra due storie. C’è inoltre chi pensa di più al lavoro: forse si lavora troppo o magari ci sono preoccupazioni da risolvere. La giornata di oggi è interessante per chiarire quello che non va: meglio farlo entro il 25, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro













© RIPRODUZIONE RISERVATA