Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: Giove…

Questa giornata appena iniziata come andrà per i segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox. La Bilancia non avrà più una Luna opposta e dunque tante ansie andranno via. L’amore può vivere dei contrasti. Lo Scorpione ha la Luna in opposizione che potrebbe dare qualche noia: in amore, se c’è qualcosa che non va, bisognerà parlarne domenica, quando i pianeti saranno più favorevoli. Per il Sagittario, è importante ritrovare la voglia di amare. Giove potrebbe dare una scossa.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, la Luna…

Bilancia, questo è un cielo che vi libera dalla Luna opposta e da qualche ansia superflua. L’amore? Non è detto che manchi ma possono esserci dei contrasti. Chi ha vissuto una crisi con Giove opposto, forse è da tempo che sa che qualcosa non va. Quando c’è un pianeta contrario i nodi arrivano al pettine ma le cose di solito non vanno già da prima. Per molti Bilancia, da metà maggio, la vita è cambiata e forse molti riferimenti attorno sono variati, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, progetti e…

Scorpione, la Luna in opposizione non blocca le vostre emozioni e le vostre intenzioni, ma potrebbe rendervi un po’ annoiati. Siete già proiettati in un 2023 importante e molti stanno già facendo nuovi progetti e nuovi programmi, spiega l’Oroscopo Paolo Fox, che poi vi consiglia: per due giorni evitate di accettare provocazioni e state tranquilli. In amore, se c’è qualcosa che non vi quadra, parlatene domenica, quando avrete una bellissima Luna. Realizzazioni imminenti e novità nel vostro segno.

Sagittario, è molto importante ritrovare la voglia di amare, di stare con gli altri e di fare conoscenze. Forse da tempo non sentite stimoli ed ecco perché bisogna movimentare questa vita. Giove una “scossetta” potrebbe già averla data dalla seconda metà di maggio: ancora è favorevole e lo sarà fino agli inizi del prossimo anno, quando tutti i progetti andranno bene. L’Oroscopo Paolo Fox dice che la giornata è interessante ma l’amore va tutelato.

