Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: Venere…

Per il Cancro è un momento molto importante dopo un periodo non facile. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Venere inoltre è migliore e dunque potrebbe dare nuova linfa alle storie amorose, anche a quelle ormai ossidate dal tempo. Il Leone ha Giove positivo e questo fa sì che sia un periodo vitale ma bisogna fare attenzione ai soldi. Per la Vergine, la speranza è che ci sia una grande storia d’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Venere positiva

Cancro, questo per voi è un momento molto importante, di vera rigenerazione. Gli ultimi tre mesi sono stati di osservazione, più che di azione. Se il destino è contrario, bisogna accettare dei piccoli o grandi compromessi, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Dal punto di vista delle relazioni, questa Venere è migliore: le storie ossidate da tempo andrebbero rivitalizzate e questi pianeti possono farlo. Oggi non c’è più la tensione di lunedì e martedì.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i pianeti

Leone, meglio fare le cose con calma oggi. Avete questo Giove positivo che rappresenta una sorta di scudo, ma meglio non “mettere troppa carne al fuoco”. Questo è un periodo molto vitale e molto frenetico e quindi c’è anche il rischio di sbagliare e di fare le cose un po’ troppo di corsa. Occhio ai soldi: forse c’è stato qualche guaio finanziario, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine, l’Oroscopo per te spera che ci sia un grande amore. Un consiglio da Paolo Fox: trasferite le emozioni sulle cose pratiche e sulla quotidianità. Questa Venere è insistente e chiede la regolarizzazione di un rapporto o un inizio di una storia. Marte è dissonante: dovete curare di più la forma fisica, soprattutto se siete stati male di recente.

