Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: amore…

Per il Capricorno, c’è un cielo importante con un Giove che però è dissonante: ci saranno molti cambiamenti e questa giornata può aiutare a chiarire la situazione in amore. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per l’Acquario è una giornata con umore variabile a causa della Luna. C’è voglia di fare cose nuove e forse di riprendere progetti vecchi. Per i Pesci anche i programmi sono positivi, anche sul lavoro: in amore, ci sarà un esito positivo.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, carica importante

Capricorno, il cielo è molto importante. Questa giornata ti dà una carica eccezionale in ogni sfida. Giove è dissonante ma c’è la necessità di fare buon viso a cattivo gioco anche nel lavoro. Dalla primavera 2023, definirete tutto. C’è una grande sfida che potrete vincere, con dei cambiamenti in corso. Questa giornata aiuta a capire come stanno le cose anche in amore, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, amore e lavoro

Acquario, fate attenzione a questa Luna strana e a questo umore variabile che vi accompagna. Per questioni di famiglia o lavoro, potreste ritrovarvi in mezzo a una disputa: ci sono tensioni che arrivano dall’esterno e la tua vita va protetta. Ad agosto c’è già chi ha avuto un conflitto e ora deve superare le emozioni negative, magari anche facendo cose nuove, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci, dovete essere più tranquilli e queste 48 ore sono molto utili per parlare di lavoro o fare dei progetti per il futuro. Dall’estate dell’anno scorso, alcuni rapporti sono stati oggetti di critica e ora cercate una rivalsa anche lavorativa. In amore, chi pensa di aver dato troppo sacrificando la carriera, forse vuole recuperare una buona posizione. L’Oroscopo Paolo Fox dice che storie interrotte o questioni di lavoro difficili da sbloccare conosceranno un esito positivo. Date spazio alla positività.

