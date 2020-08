Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 agosto 2020/ Amore e lavoro: analisi segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox è punto di riferimento su LatteMiele, ecco i segni al top per oggi sabato 15 agosto giorno di Ferragosto. Giove e Saturno sono favorevoli per il Toro che si trova a vivere qualche intrigante novità legata al mondo del lavoro. Si è più ottimisti verso il futuro. Il Cancro vive un buon momento con Venere che è nel segno e la presenza della Luna che dà un aiuto verso giorni in cui si può seminare moltissimo in vista del prossimo autunno. Lo Scorpione ha un cielo molto importante che promette nei prossimi giorni la possibilità di godersi delle grandissime emozioni. Il Sagittario si trova di fronte a un weekend che viene addirittura provvidenziale. Si sono vissuti tre giorni molto pesanti e ora c’è bisogno di ricaricarsi magari passando del tempo all’aria aperta. Alcuni hanno vissuto dei momenti non di facilissima lettura, ma attenzione a quello che accadrà con questa forza e determinazione si può andare lontano.

Oroscopo lavoro: Il Toro vede un cielo che promette davvero molto bene per quanto riguarda la professione. Va specificato infatti che non si può non contare la presenza benevola di Giove e Saturno in grado di dare una sterzata a un momento non facilissimo. I Gemelli sono pronti a un recupero in tutti i campi, ma hanno necessità di limitare le spese e cercare di essere sempre e comunque morigerati visto che sul piano economico le cose non vanno come si vorrebbe. I Leoni devono stare attenti, cercando di evitare rischi che possano portare a delle complicazioni non facilissime da gestire. La Bilancia ha bisogno di cercare di ritagliarsi un po’ di relax dopo un momento che ha creato un bel po’ di preoccupazione. Si deve limitare il nervosismo e per questo forse alcuni avrebbero bisogno di vivere un piccolo periodo di ferie per staccare un po’ la spina ed evitare di cadere in degli errori che potrebbero costare cari.

Oroscopo amore: L’Ariete è eccessivamente severo nei confronti di sé stesso e questo può portare a vivere delle difficoltà anche eccessive con la persona che si ha al fianco e si ama. Il Cancro sente la necessità di vivere al massimo i sentimenti. I Pesci e il Toro sono i due segni che hanno ottime possibilità di legarsi proprio col Cancro in maniera soddisfacente. La Bilancia vive un momento di grande confusione che potrebbe portare nella coppia a vivere anche qualche tensione di non facilissima lettura. Attenzione soprattutto nei rapporti che si vivono con Ariete e Capricorno. Il Sagittario potrà guardare al futuro con maggiore fiducia, cercando di raggiungere risultati con voglia e determinazione anche se non è detto che ci sarà la possibilità di trovare in questo periodo una persona che possa essere adatta. I Pesci sono in un momento un po’ complicato col quale si è vissuto un momento non facile a livello sentimentale. Serve un po’ di tempo per trovare la persona giusta che dia le emozioni giuste.



