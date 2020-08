Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 agosto 2020/ Bilancia, Ariete, Gemelli, Sagittario

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 15 agosto 2020. Bilancia: La confusione di questo fine settimana potrebbe generare qualche tensione, specialmente nei rapporti con i nati sotto i segni dell’Ariete e del Capricorno. Per cercare di limitare il nervosismo sarebbe meglio lasciarsi scivolare addosso le provocazioni e cercare di ritagliarsi dei momenti di relax.

Ariete: Questo fine settimana invita a preservare una certa tranquillità per evitare di far sorgere tensioni all’interno dei rapporti familiari. Un’eccessiva severità nei confronti di sé stessi e del prossimo potrebbe creare qualche difficoltà anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Sagittario

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: Questo fine settimana sembra garantire un discreto recupero generale, nonostante qualche difficoltà sul piano economico inviti a limitare le spese. Buone possibilità anche in amore, dove sarà possibile recuperare un sentimento.

Sagittario: Questo fine settimana sembra essere provvidenziale per cercare di recuperare qualche energia in seguito a tre giornate abbastanza impegnative. Chi si è trovato a vivere qualche difficoltà potrà presto contare su una nuova passione per guardare al futuro con più ottimismo.



