Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Atteso da tantissime persone, Ferragosto è finalmente arrivato. Che stelle saranno per i segni di Aria? Per rispondere a questa domanda non possiamo che fare riferimento all’oroscopo Paolo Fox: il celebre astrologo ha analizzato i percorsi di Gemelli, Bilancia e Acquario per oggi, domenica 15 agosto 2021, sulle frequenze di Radio Latte e miele, nella rubrica “Latte e stelle”. Possiamo segnalare che ci sarà una buona ventata per i Gemelli, attivissimi in amore esattamente come la Bilancia. L’Acquario è meglio che stia tranquillo, anche se a partire da domani…

Oroscopo Paolo Fox: Ferragosto nasce con buoni propositi per i Gemelli

A parte il fatto che da lunedì Venere inizia un transito importante, possiamo dire che questo Ferragosto nasce con buoni propositi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox è un po’ difficile organizzare il lavoro: per esempio, se devi parlare con dei capi o portare avanti dei progetti, sai che se ne riparla a settembre. È tutto bloccato, ma non solo perché è agosto, anche perché abbiamo un Mercurio storto e ci saranno delle giornate in cui ti annoierai. Quand’è che un Gemelli si annoia? Quando vede che le cose non vanno per il verso giusto. Sei stanco anche di risolvere i problemi degli altri. In amore invece avremo una marcia in più.

Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox si smuove qualcosa in amore…

La Bilancia può innamorarsi adesso che Venere sta per entrare nel segno: domani fa il suo ingresso nel tuo spazio zodiacale il pianeta dell’amore. Con le dovute cautele, potremmo dire che questo è il classico aspetto che segnala passione, colpi di fulmine, magari anche per una persona conosciuta casualmente. In amore hai voglia di dare molto di più.

Acquario, il cielo segnala cambiamenti importanti in vista

Cari Acquario, oggi è meglio stare sereni, tranquilli: avete tante idee per la testa. Secondo l’oroscopo Paolo Fox a volte pensate di scrivere un certo discorso da fare a una persona per evitare errori o di dimenticare qualcosa, perché ricordo che questo è un segno zodiacale che ogni tanto le cose se le dimentica. Però ogni giorno volte aggiungere qualcosa, togliere un periodo o aggiungere una frase: questo Mercurio così neutrale non porta grandi risultati dal punto di vista delle decisioni, però sappiamo che questo è un cielo che comporterà comunque dei cambiamenti importanti. In amore torna una bella emozione dal 16.

