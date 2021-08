Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Una settimana si sta per chiudere e lo farà con una giornata fondamentale come Ferragosto: non possiamo fare a meno dell’oroscopo Paolo Fox. Per tutti gli amanti dell’astrologia questo è un appuntamento importante: i segni di Terra devono fare i conti con importanti novità legate alle stelle. L’astrologo sulle frequenze di Radio Latte Miele, grazie alla rubrica “Latte e stelle”, ci ha racontato cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno: non ci resta che andre a scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox: Toro, occhio a come ti muovi

Il Toro oggi può dare in escandescenze se vede che il partner guarda da un’altra parte: attenzione alla gelosia, alle polemiche se stai in famiglia. Non rivangate questioni che possono essere fonte di disagio. In qualche modo bisogna essere cauti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi è in crisi o ai ferri corti, oggi dovrebbe deporre le armi.

Vergine, l’oroscopo Paolo Fox conferma: sono giornate importanti

A me sembrano giornate importanti, poi sappiamo che il segno della Vergine è molto critico anche nei confronti di se stesso, quindi non si accontenta, però se hai avuto delle perplessità, ora potrai eliminarle. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per esempio, un contratto, un accordo potranno essere rivisti: questi momenti sono importanti per cercare di gestire al meglio il futuro e io ti consiglierei, se hai questa opportunità, di sottoscrivere patti e accordi non solo per uno ma anche per due anni. Se aspetti una risposta potrebbe arrivare addirittura entro fine mese.

Capricorno: bene lavoro, male amore

Questo è un Ferragosto che nasce con una Luna attiva. Stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox nei prossimi giorni, per volontà o destino, l’amore sarà un po’ più appannato e qui bisogna capire se c’è una crisi oppure sei molto concentrato sul lavoro. Per esempio quelli che hanno 24, 25 o 30 anni, non è che non amano, ma in questo momento hanno bisogno di avere maggiori certezze sul lavoro e sappiamo che per il Capricorno avere certezze di tipo pratico è fondamentale per stare bene. Comunque sappi che questo è un oroscopo fertile per qualsiasi idea, quindi se dovessi dare un punteggio, direi: amore 5, lavoro 8.



