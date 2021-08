Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Pesci, Scorpione e Cancro sono tra i grandi protagonisti dell’attesissimo oroscopo Paolo Fox. Il celebre astrologo ha riportato le sue previsioni per oggi, domenica 15 agosto 2021, nella classica rubrica “Latte e stelle”, di Radio “Latte e miele”, e per questo Ferragosto non mancano le novità per i segni d’Acqua. I Pesci attraversano un buon momento ma l’importante è tenere la guardia alta, mentre lo Scorpione può tranquillamente aspirare a qualcosa di importante per questo giorno di festa. Il Cancro, infine, ascolti Paolo Fox…

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, periodo creativo per i Pesci ma…

Il segno dei Pesci è un po’ distratto, un po’ troppo distratto. Forse fino alla fine del mese sarebbe il caso di non mettere troppa carne al fuoco, soprattutto per il lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox cerca di godere della Luna che in questo Ferragosto ti aiuta a recuperare molto: c’è stata una sorta di tensione, forse un calo psicofisico, tra luglio e gli inizi di agosto, ora conta molto l’ambiente che ti circonda: se è positivo avrai modo di recuperare in fretta serenità e tranquillità, altrimenti potresti sentire ancora un po’ di stanchezza dentro di te. Resta comunque un periodo creativo e propositivo.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 agosto 2021/ Classifica segni Top: vergine...

Scorpione, per l’oroscopo Paolo Fox sarà un Ferragosto interessante…

Il fatto che questo Ferragosto nasca con la Luna nel tuo segno zodiacale è interessante, però attenzione alle crisi di gelosia! Non mandare all’aria un accordo d’amore, mantieniti in equilibrio, perché non esci da un periodo facile e luglio è stato un mese in cui hai dovuto ogni tanto ritrovare tranquillità. Ricordo che da qui a settembre possono nascere passioni anche molto importanti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il meglio arriverà quando ci sarà la ripresa lavorativa, perché posso dire, in maniera sincera, che già da sabato 21 il cielo del nato Scorpione torna a essere molto importante. C’è addirittura l’opportunità che ti venga affidato un compito nuovo, anzi forse c’è la speranza, dal momento che potresti essere stato proprio tu a cercare qualcosa di nuovo negli ultimi mesi. Magari non cambia nulla, nel senso che lo stipendio è quello, però il fatto di vedere altre persone attorno sarà per te fonte di gioia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2021/ Sagittario, Ariete, Leone: le previsioni

Cancro, il monito dell’oroscopo Paolo Fox

Eventuali incomprensioni familiari, che potrebbero aumentare da lunedì, possono essere risolte con la tolleranza. Tuttavia se in amore hai vissuto una crisi, bisogna stare attenti, non fare confusione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox forse hai speso troppo per la casa, forse in questi giorni avresti bisogno di un po’ di tranquillità. Chi è giovane e ha i genitori può cercare conforto, chi è solo deve badare a se stesso e forse è un po’ in crisi. Bisogna ricordare che sei una persona molto generosa, ma che a volte quello che hai dato, in maniera anche copiosa nel passato, non ti è stato restituito con i dovuti interessi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA