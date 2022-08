Oroscopo Paolo Fox Ferragosto, oggi 15 agosto 2022/ Le previsioni per Cancro, Leone e Vergine: amore e…

Ferragosto scoppiettante, rilassante o di tensione secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine non vedono l’ora di scoprire che giornata sarà quella di oggi, lunedì 15 agosto 2022. Ad esempio, le previsioni per il Cancro suggeriscono di agire con prudenza oggi, mentre il Ferragosto potrebbe essere emozionante per i Leone. Bene anche i Vergine, per i quali si registra un risveglio interessante di passione. Ma approfondiamo le indicazioni dell’astrologo…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 agosto 2022/ Le previsioni di Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ferragosto: Cancro, prudenza…

Cancro, questa Luna un po’ particolare di Ferragosto può portare un umore ballerino oppure semplicemente la necessità di “disintossicarsi” da qualche problema. Oggi e domani consiglio un po’ di prudenza in tutto: nulla di grave, però è probabile che il tuo umore, come la Luna, vada a fasi un po’ alterne. Attenzione alle parole.

Oroscopo domani 15 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: il Ferragosto di Leone e Vergine

Leone, sei tra i segni forti, con Venere e Sole nel segno. La Luna oggi è molto intrigante e l’Oroscopo Paolo Fox spera che per molti Leone questo sia un Ferragosto illuminante sotto il profilo delle emozioni, delle sensazioni e delle passioni. Bene sviluppare progetti di lavoro e avere successo aiuta a rafforzare l’idea che si ha di sé.

Vergine, è importante rimanere sereni e logici. Mercurio nel segno impone anche nuove strategie, in particolare se c’è stato un problema nel passato. Marte è in buon aspetto: sfruttiamolo almeno fino al giorno 20. Si risveglia la passione, molto importante! L’Oroscopo Paolo Fox di Ferragosto anticipa anche che dal 5 settembre Venere sarà nel segno, quindi gli incontri che partono in questo periodo saranno fruttuosi.

Oroscopo domani 15 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA