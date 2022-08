Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: i pianeti

Il viaggio tra i segni fa tappa anche per Capricorno, Acquario e Pesci. Chi è nato sotto questo segno non vede l’ora di scoprire le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, che non poteva saltare l’appuntamento del Ferragosto. Dunque, state per scoprire che giornata sarà quella di oggi, lunedì 15 agosto 2022, e quali sorprese può riservarvi. Ad esempio, è arrivato il momento di riposare per i Capricorno, mentre l’Acquario deve dare spazio alla sua creatività. Discorso simile per i Pesci, ma per motivi diversi. Scopriamo allora tutte le indicazioni…

Oroscopo Paolo Fox: il Ferragosto di Capricorno

Capricorno, cielo un po’ affaticato, questo di Ferragosto secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Forse qualche piccolo problema andrà superato, ma cose da poco. Venere è diventata neutrale e questo è un buon motivo per fare pace con una persona: dall’11 qualcosa è cambiato. L’astrologo invita sempre i Capricorno che si danno tanto da fare sul lavoro a fermarsi un po’! Ricordiamo che le passioni sono sempre importanti. Questo giorno di Ferragosto va accordato: le tue esigenze dovranno andare d’accordo con quelle delle persone che hai attorno. C’è un po’ di fatica.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, emozioni e amicizie

Acquario, il consiglio ai nati Acquario è di creare qualcosa di nuovo. L’Acquario sta bene quando vive una bella emozione, quando non ripete le cose, quando, in qualche modo, si mette in gioco. È probabile che situazioni nate ad agosto siano da affinare: chi ha iniziato un lavoro questo mese, per esempio, non sa ancora se continuare oppure no, però l’Oroscopo Paolo Fox può dire che tutto quello che porta la fantasia a governare la propria esistenza va bene. Dal giorno 20 Marte inizia un transito molto bello, quindi è convinto che tanti Acquario vivranno emozioni importanti. La giornata di Ferragosto è protetta dalla Luna favorevole: intriganti i rapporti che possono nascere con persone che ti diano anche una mano a vivere in maniera più accelerata, come i Sagittario e gli Ariete.

Pesci, in questo Ferragosto avranno un po’ di pigrizia, con Mercurio opposto, oppure semplicemente la necessità di recuperare un po’ di tempo perduto. La voglia di stare con amici simpatici e di non pensare troppo ai problemi sarà dominante. Poi ovviamente c’è anche chi lavora e quindi bisognerà combinare le incombenze della vita con le esigenze emotive. I sentimenti avranno una svolta in questo momento, ma non bisogna pensare al passato, a questioni legate agli ex. Intanto gli accordi e i nuovi amori nati a luglio sono importanti e le coppie che vogliono sposarsi o convivere definiranno, al più presto, un’unione: il periodo più interessante è proprio questo oppure direttamente nel 2023, in primavera. C’è tutto il tempo per pensarci e l’Oroscopo Paolo Foxspera non per ripensarci. Incontri interessanti e le giornate più utili di questo agosto stanno per arrivare, perché avremo una bella Luna in sestile il 17 e il 18.











