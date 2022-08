Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 agosto 2022/ Le previsioni di Ariete, Toro e Gemelli

C’è sempre curiosità, giorno dopo giorno, sull’Oroscopo Paolo Fox. A maggior ragione oggi, lunedì 15 agosto 2022, che si festeggia il Ferragosto. Che giornata sarà allora quella odierna per Ariete, Toro e Gemelli? C’è voglia di ripresa tra gli Ariete, che sicuramente si meritano un premio. Invece i Toro sono alle prese con preoccupazioni di natura personale. Giornate interessanti infine per i Gemelli, che possono già pensare ai programmi per i prossimi mesi. Ma approfondiamo meglio ogni questione…

Oroscopo domani 15 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: il Ferragosto dell’Ariete

Ariete, Ferragosto carico di speranza, perché avere Giove, Venere e Luna attiva significa che quantomeno c’è una grande volontà di recupero secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Si augura che in questa giornata di Ferragosto tanti Ariete possano ricevere quel piccolo premio che tanto aspettavano e che possano vivere qualche emozione in più. Se c’è una relazione importante, bisogna portarla avanti, ma se una storia non va, questo è un momento che porta anche delle situazioni diverse. Diciamo che l’Ariete è molto forte.

Oroscopo domani 15 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, riflessioni…

Toro, molti sono preoccupati per situazioni personali: si cade in piedi. Chi non ha un amore può trovarlo, chi non ne può più di un amore può sostituirlo e, in generale, ci sono dei Toro talmente contenti di un rapporto che possono ufficializzare la relazione. Quindi, con una sostituzione, con una conferma o con un incontro, il Toro è destinato ad amare. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda solamente che questo è un momento solo un po’ più complesso per chi l’amore lo sta vivendo in maniera critica, per esempio se c’è un ex, se ci sono tensioni o un po’ di noia. Si cade in piedi appunto, però Venere dissonante può dare qualche piccolo fastidio, anche se superabile.

Oroscopo domani 15 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore, lavoro e salute

Gemelli, lunedì e martedì sono due giornate interessanti, con Giove e Sole favorevoli, secondo l’Oroscopo Paolo Fox che invita tutti quelli che hanno una bella storia a farsi avanti e, soprattutto in questi giorni, anche a pensare a tutto quello che si può fare nei prossimi mesi. Venere è favorevole ai sentimenti e anche a come vi proponete dinanzi agli altri, quindi le emozioni non mancano e c’è decisamente qualcosa di più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA