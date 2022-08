Oroscopo Paolo Fox Ferragosto, oggi 15 agosto 2022/ Lunedì di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox di Ferragosto non lasciano a bocca asciutta neppure coloro che sono nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Le quotidiane previsioni dell’astrologo tornano oggi, lunedì 15 agosto 2022, per rispondere a tante domande, in primis quella riguardante il Ferragosto. Qualche difficoltà si registra per i Bilancia, mentre per lo Scorpione le tensioni riguardano principalmente la sfera sentimentale. Cielo importante invece per i Sagittario…

Oroscopo Paolo Fox: il Ferragosto della Bilancia

Bilancia, non vorrei vederti pensieroso proprio a Ferragosto, dice l’Oroscopo Paolo Fox, ma con questa Luna opposta è probabile che tu sia un po’ sottotono. La Bilancia è il segno della diplomazia e del coraggio e sappiamo che tu cerchi sempre di mettere a posto tante cose, però non escludo che, in questi giorni, sia un po’ difficile trovare accordi e alleanze: potresti a volte sentirti sminuito rispetto agli altri, anche se non c’è motivo. Ci vuole un po’ di pazienza e la giornata di oggi va organizzata bene per evitare ritardi.

Oroscopo Paolo Fox Ferragosto: Scorpione e Sagittario, pazienza e conferme…

Scorpione, ecco che l’amore diventa un po’ problematico: attenzione a fare tutto in regola, perché questo è un periodo in cui anche una distrazione può costare cara, soprattutto nel rapporto con gli altri, in amore, ci vuole tanta pazienza. Ferragosto è protetto e semmai sarà tra mercoledì e giovedì che l’Oroscopo Paolo Fox inviterà i nati Scorpione un po’ più intolleranti, a livello sentimentale, ad agire con prudenza. Verifiche possibili nel lavoro.

Sagittario, oggi abbiamo Luna, Giove e Venere tutti in buon aspetto: veramente un cielo importante. “Il sole bacia i belli” e i Sagittario in questo periodo sono molto attraenti, anche perché hanno la capacità di guidare gli altri, quindi sono convinti di avere ragione, ma soprattutto sanno come coinvolgere tutti quelli che hanno attorno e questo è importante. Chissà che non sia già arrivata una bella riconferma e l’Oroscopo Paolo Fox se lo augura anche in vista del 2023.

