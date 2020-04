Oroscopo Paolo Fox oggi 15 aprile 2020/ Leone, Toro, Bilancia e Cancro

Pubblicità

Leone e Toro, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da molto vicino i segni di Leone e Toro. Leone: si deve mantenere la calma, Marte e Luna opposta portano a una certa agitazione interiore. Il segno si sente chiuso in gabbia e questo non è bello. Tra i segni che soffrono di più il restare in casa c’è questo. Oggi e domani ci si libera di qualche peso, senza imporsi troppo. E’ un momento importante per chi vuole ampliare la famiglia. Toro: si vivono giornate importanti, Giove è favorevole con grandi progetti non svaniti ritardano. Luna e Marte dissonanti invitano ad essere cauti per la vita pratica e la forma. C’è agitazione in tutto e questo diventa guai se ci si sfoga su qualcuno.

Pubblicità

Bilancia e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox

Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco quanto detto per Bilancia e Cancro. Bilancia: 48 ore pesanti, ma ora 48 ore di forza. Dal punto di vista astrologico chiaro che rimangono tensioni. Mercurio particolare parla di un segno in balia degli eventi. Da un mese e mezzo le cose non sono chiare come prima. C’è un bel Saturno che aiuta e questo è l’inizio di nuove sensazioni. Cancro: il segno sta riprendendo quota. Saturno non è più carico e questo regala carica. A livello familiare un po’ di confusione resta, c’è da dire che dallo scorso anno non si è tranquilli. Al di fuori dalla situazione si trascinano dubbi che riguardano il lavoro e se si ha una grande responsabilità che tutto può essere difficile. Si va verso una estate di grandi emozioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA