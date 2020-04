Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2020/ Sagittario, Pesci, Capricorno e Acquario

Pubblicità

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Sagittario e Pesci. Sagittario: il segno è alla ricerca di nuovi orizzonti e anche se non ci si può muovere la fantasia non conosce ostacoli. Si deve preparare qualcosa di bello da fare. Agosto sarà importante. Quando viviamo un periodo di privazioni scopriamo quanto era bello vivere senza. Chi aveva detto nel passato che non stava vivendo un periodo felice capisce che non lo era. Venere opposto porta a provocazioni in amore. Pesci: gli amori sono sempre agitati, questo perché ci si lascia coinvolgere totalmente dai sentimenti e attratti da persone non palesemente tranquilli. Ci sono tensioni da calmare. Tra chi ha chiuso una storia da tempo e chi cerca un qualcosa da attuare le perplessità non mancano. Giove favorevole porta questioni di lavoro a una svolta.

Capricorno e Acquario, oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e approfondiamo per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox i segni di Capricorno e Acquario. Capricorno: si devono raggiungere dei traguardi anche se sono lontani. Il segno in meditazione ci sta bene, certo è sociale e vuole legami con gli altri ma non disdegna leggere un libro e approfondire una ricerca. Non agisce nell’immediato ma pensare all’estate è importante. Acquario: si è fuorigioco. Luna e Marte nel segno portano ad elettricità. Attenzione al fisico con lo stress che colpisce vari punti. Il fatto che non si riesce a fare quello che si vuole non deve portare ad arrabbiarsi con gli altri ma ad avere voglia di fare.



