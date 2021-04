Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Per quanto concerne i segni di Aria ecco le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox: su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 15 aprile 2021 sono arrivati i responsi riguardanti Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Gemelli e Bilancia

Si parte dai Gemelli: il transito che Marte e Luna stanno effettuando all’interno del segno, unito alla bella influenza di Giove e Saturno favorevoli e alla presenza di Venere e Sole attivi, permette di sperare in alcune grandi novità che potrebbero riguardare i sentimenti. La creatività di queste giornate sembra offrire delle belle opportunità per esprimere al massimo le proprie espressioni, facilitando i rapporti con gli altri.

Ora tocca alla Bilancia: dopo un inizio Marzo particolarmente teso, ora sembra finalmente possibile riconquistare la voglia di mettersi in gioco. Le giornate che si susseguiranno da qui alla fine di Aprile potrebbero portare diverse occasioni interessanti, sia per ridefinire i riferimenti lavorativi che negli ultimi tempi potrebbero essere stati messi in discussione, sia per recuperare un sentimento che fino a qualche tempo fa potrebbe aver vissuto una piccola crisi.

Acquario cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Infine, ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per l’Acquario: queste giornate potrebbero riportare a galla una disturbante sensazione di insuccesso e insoddisfazione che potrebbe riflettersi negativamente anche sul piano fisico. Presto si potrà contare su situazioni migliori, ma attenzione a non trascurare troppo i sentimenti.

