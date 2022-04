Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine?

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox in onda come ogni mattina su Radio LatteMiele si concentrano su Cancro, Leone e Vergine per quanto riguarda la giornata di venerdì 15 aprile 2022.

Che venerdì sarà per il Cancro?

Cancro: Dovresti mettere in chiaro quello che non va, ma soprattutto parlare d’amore. In maniera molto fiduciosa, come non è accaduto nei primi mesi dell’anno, quando le crisi erano più evidenti. Ci saranno buone idee, ma alcune volte dici qualcosa che crea putiferi, anche se a te piace lanciare scandali e provocazioni.

Leone e Vergine, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Sei alla ricerca del tempo perduto. Non tutti i leone primeggeranno allo stesso modo, c’è chi lavora di più, chi magari è rimasto senza nulla, riparte da zero e avrà certamente qualcosa da fare. L’Oroscopo Paolo Fox invita a tornare a pensare al futuro in modo importante e in questo periodo l’amore potrebbe essere ancora più coinvolgente. Quando stai insieme a una persona la bacchetti, magari per il suo bene. Attenzione, perché anche tu hai commesso degli errori in passato.

Vergine: Sono giornate in cui un pò di agitazione resiste, specialmente se ci sono state nuovi problemi o difficoltà fisica. Oggi però hai un buon cielo e anche se chi sta iniziando un nuovo progetto avrà qualche ostilità, alla fine riuscirà a ottenere permessi. In questo periodo sei sotto stress e possono capitare sbandamenti. L’amore è un pò particolare o distaccato, quindi se non c’è, dovrai puntare sui prossimi mesi.

