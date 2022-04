Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2022/ La giornata di Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci: cosa accadrà nella giornata di venerdì 15 aprile 2022. Ecco le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox alla vigilia del weekend nella consueta rubrica in onda su Radio LatteMiele.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Capricorno: Le stelle sono con te, pare che devi affrontare dei blocchi e chi è dipendente ha ricevuto un colpo basso e adesso deve reagire. Tanti capricorno con il proprio amore o parenti o amici sono in trattative. La giornata di oggi spinge a fare cose utili e ora hai una bella capacità di azione.

Venerdì 15 aprile, la giornata di Acquario e Pesci

Acquario: Bisogna stare attenti a discussioni di lavoro, specialmente se devi metterti d’accordo con qualcosa d’importante. Devi fare pace con te stesso, perché hai delle utopie in mente irrealizzabili. Sei agitato, sei stato accanto a persone che non sono state bene e quindi ti devi proteggere. Questo cielo è buono per le relazioni, hai molti consensi.

Pesci: Sono stelle particolari, perché c’è qualcosa che non va. Ogni tanto hai bisogno di riprendere fiato, vivi delle giornate senza fine, poi però c’è il giorno in cui ti senti stranito, ma da domani le cose andranno meglio. L’Oroscopo Paolo Fox evidenzia che se hai a che fare con qualcuno che ti ricorda tristi trascorsi cerca di farti scivolare qualcosa addosso. Devi risolvere le questioni con i parenti, figli o cugini; oggi ci vuole un pò di tranquillità in più.

