Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

E’ arrivata la fine della settimana anche per Ariete, Toro e Gemelli: ecco le previsioni della rubrica dell’Oroscopo Paolo Fox su Radio LatteMiele per questi tre segni per quanto riguarda la giornata di venerdì 15 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Ariete

Ariete: Hai un mese di tempo per pensare a cosa vuoi trattenere o lasciare, a cosa vuoi chiedere a una persona. Importante Giove nel segno dal 10 maggio. Ci saranno novità e potresti anche sentirti più vitale, oggi hai un buon rapporto anche con Acquario e Leone.

Oroscopo domani 16 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Venerdì 15 aprile: tutto su Toro e Gemelli

Toro: Non tornare a discutere, certe cose sembra che te le facciano a dispetto. A volte capita che quando si è in vista o magari si ha una percezione importante e gli altri capiscono che sei importante, c’è qualcuno invidioso. Siccome sei consapevole delle tue capacità, non guardare gli altri e vai dritto per la tua strada. C’è da recuperare un discorso d’amore, poiché la tua coppia è stata coinvolta da problemi di salute.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine?

Gemelli: Stai vivendo un periodo particolare, perché ci saranno novità, devi attendere per ottenere quello che desideri e non è facile stare tranquilli. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questa giornata potrebbe essere sotto tono. In amore ci potrebbe essere una crisi, poiché se crei problemi, sbagli.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2022/ La giornata di Capricorno, Acquario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA