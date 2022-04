Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come ogni giorno su Radio LatteMiele arriva il momento delle previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox: tutto quello che c’è da sapere sulla giornata di venerdì 15 aprile 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: cosa attende la Bilancia?

Bilancia: stando all’Oroscopo Paolo Fox questo è un momento utile per te, specialmente se vuoi uscire da una sfida. A volte si può anche superare un conflitto cercando un patto, ed è quello che dovrai cercare di fare. Soprattutto perché di recente hai dovuto affrontare la visione della seconda parte dell’anno. La prima sarebbe stata utile a capire quello che non andava bene, in vista della seconda. Adesso se hai affrontato un problema lavorativo, fisico o personale, sei certo che la seconda parte dell’anno andrà in modo diverso, ma potrai reagire affinché vada per il meglio. Ci sarà da fare molto per recuperare l’amore.

Le previsioni del venerdì per Scorpione e Sagittario

Scorpione: Oggi sei facile al batticuore d’amore, passionale, cosa che non ti dispiace, ma che costa fatica, perché hai sempre tanta voglia d’innamorarti, ma paura dei sentimenti. Questi ti fanno soffrire, ti legano se non stai con la persona giusta. Se ti vuoi innamorare non ti devi scoraggiare. Per molti sarà un weekend interessante, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox.

Sagittario: Dal 10 maggio sarai libero di galoppare. In amore sei molto preso da una passione e poi cambi piano piano idea. Questa Venere mette a repentaglio i rapporti ossidati dalla noia e potresti anche stancarti se c’è una persona che non tiene testa alle tue idee, un pò di nervosismo oggi c’è e ci vorrà tanta pazienza e prudenza.

