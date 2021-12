Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 7 dicembre 2021.

L’Ariete in questo momento sente grande fatica, ma è a un punto di svolta anche per quanto riguarda il lavoro. Chiaro che adesso è tutto nebbioso, più arriviamo al 2022 e più le cose saranno chiare, però una soddisfazione può arrivare. Per esempio chi ha una causa, una vertenza, magari ha già avuto una piccola svolta. Ottime stelle per gli affari. Il lavoro è impegnativo ma si potrà concludere l’anno con passione. Non chiuderti! Hai bisogno di leggerezza in amore! Questa Venere è l’unico aspetto più accigliato che mi fa credere che proprio a livello sentimentale ci sia qualche dubbio. Tra chi si ama, ma non riesce a vedersi quanto vorrebbe o a stare bene quanto desidererebbe, a chi invece vede il proprio amore un po’ a disagio.



Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox non va dimenticato ovviamente che Giove e Saturno sono in aspetto critico, ma guardando le stelle dei prossimi mesi, si può pensare che ci sono delle novità. Tensioni per i soldi: se molti nati Toro devono fare una scelta di lavoro o di casa, è perché devono proprio o risparmiare o devono iniziare a pensare alla propria vita futura in maniera diversa. Mi piace questo cielo perché hai la lucidità mentale per agire e poi c’è questa Venere così bella! La situazione affettiva, anche se nel passato è stata messa in discussione, ora può ripartire. Ovviamente avrai delle cose da ridire con il partner: attenzione nei rapporti con la Bilancia, con l’Ariete, con il Cancro. Qui non si parla di chiusure nette, ma di momenti in cui dovrai alzare la voce.



Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli segno che in questa settimana all’inizio è un po’ sbandato, ma poi recupera. Anzi posso già dire che venerdì e sabato saranno giornate toccate da una Luna molto importante. Chi ha chiuso contratti, collaborazioni, per colpa di tanti problemi, ora dovrà cercare delle soluzioni. Se la domanda è: posso aprire una vertenza? Posso recuperare dei soldi? Ho una causa in corso, la vincerò? Devo dire che forse, agli inizi dell’anno prossimo, sarà necessario arrivare a un compromesso, perché altrimenti si rischia di portare un po’ troppo per le lunghe queste dispute. Chiaro che se ci sono delle multe da pagare, delle situazioni problematiche legate al passato, è meglio saldare i conti. In amore recupero nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA