Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 7 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: uno dei segni più forti e io parteggio per il Capricorno fin dal lontano 2020, anno che ha segnato per tutti una grave crisi. Però è proprio da quel momento che il Capricorno ha iniziato a cambiare pelle, a guardare il futuro in maniera più dinamica. Forse proprio le difficoltà aguzzano l’ingegno. Chi ha chiuso contratti e collaborazioni, adesso può contare su nuovi eventi: potrebbero affidarti un nuovo incarico. L’amore si risveglia! C’è chi chiude un discorso e ne riapre un altro. È il periodo giusto per fare grandi progetti.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario. Ho parlato di una grande stanchezza che potrebbe tradursi anche in una situazione un po’ pesante anche dal punto di vista fisico. Quindi non metto in discussione né lavoro, né amore ma solo esclusivamente la tua energia, che é parecchio altalenante in questo momento. L’amore può essere trasgressivo, divertente e le coppie che hanno resistito fino a oggi devono essere ancora un po’ caute, soprattutto se ci sono piccoli tormenti di lavoro e la casa succhiasoldi, in questo momento, può essere un problema.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: non bloccate le evoluzioni dei vostri affetti, dei vostri pensieri, perché qui abbiamo un cielo importante anche in vista del prossimo anno. Se qualcuno ti ha distratto dall’amore vero, ora riuscirai a capire quale sarà la strada migliore da percorrere. Chi è solo vive magari troppe reticenze, ma è per questo motivo che dovrà cedere all’amore, perché deve superare uno stato di disagio che va avanti da troppo tempo. Arriva una stagione importante e questa giornata è comunque attiva.

