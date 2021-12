Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 7 dicembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro il segno del Cancro sta affrontando una vera e propria rivoluzione. È chiaro che questo cambiamento non passa inosservato, quindi qua bisogna capire cosa pensa la gente e, soprattutto se hai un amore da tempo, come prende il partner questo tuo modo di fare che a volte è molto disponibile e in altri momenti invece sembra essere un po’ distratto. Ci sono poche novità: le nuove storie d’amore vanno avanti un po’ in ritardo, magari i single si impegnano ma con cautela, forse perché non senti libero il tuo cuore. È chiaro che se c’è una persona che mette in discussione i tuoi sentimenti dovrà essere in qualche modo gestita con attenzione. Non farti in questo periodo troppi problemi per chi non merita neanche la tua attenzione.

Per i nati sotto il segno del Leone, questo segno a volte esagera nel pretendere di stare al centro dell’attenzione. Però bisogna considerare che in questo momento il Leone ha tante cose da dire e ne avrà ancora di più l’anno prossimo, soprattutto da aprile. Questo è il segno dei comandanti e naturalmente ogni generale ha bisogno di un esercito, di qualcuno che gli dia retta e forse stai cercando proprio questo. Non tutti però sono attenti a quello che dici, per cui attenzione alle arrabbiature soprattutto oggi. Io penso che tu stia portando avanti un progetto, che può essere di lavoro o personale, che alla fine avrà successo, ma che ti costerà all’inizio un po’ di fatica.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come il cielo di questo segno oggi può contare su molti pianeti favorevoli: Luna, Mercurio, Venere importanti. È un mercoledì che apre le porte a un destino migliore. L’unico rischio dei nati Vergine è essere troppo conservatori, non sperare nei grandi cambiamenti. A seconda delle possibilità e delle capacità di base è chiaro che ci sarà qualcosa di più. Un pensionato potrà meno di un imprenditore, ma questo è un momento in cui, in un modo o nell’altro, i nati Vergine riescono a vivere e a stare meglio. Venere premia l’amore.

