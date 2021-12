Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 7 dicembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox è un po’ dubbiosa. Nella coppia, se c’è una discrepanza, se c’è una distanza che riguarda i pensieri o il desiderio di fare delle cose, ovviamente in questo periodo salterà fuori e magari proprio domenica sarà una giornata da prendere con le pinze. C’è da rivedere tutto: forse in questo momento avresti bisogno solo di ritrovare un po’ di calore e intimità. Speriamo che il Natale in arrivo porti più serenità a tutti.

Se sei dello Scorpione hai ancora questa Luna opposta, che però non considero deprimente, anzi questo è un momento in cui tanti nati sotto il segno dello Scorpione avranno modo di fare delle cose in più e poi tra qualche settimana Giove tornerà in aspetto ottimo. Ecco perché se ci sono da fare spartizioni, cambiamenti societari, iniziare un nuovo progetto, è meglio progettare ora per partire da gennaio. E l’amore? L’amore è sempre molto protetto con Venere favorevole, semmai sono le dispute tra genitori e figli che possono impensierire.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: troppe richieste? Sei in ritardo su tutto! Ora tu detesti le persone inattendibili, però attenzione perché magari, anche non volendo, potresti proprio tu diventare poco affidabile. Se stai cercando una nuova occupazione, se sei in attesa di un riconoscimento, non dovrai andare troppo lontano. Incassi sì: ci sarà una primavera molto importante, però in questo periodo bisogna risparmiare qualcosa. Casa, acquisizioni, trasferimenti: tutto costa un po’ di più.

