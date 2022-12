Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di oggi 15 dicembre 2022 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, Penso che voi siate d’accordo con me, se vi dico che non è stato proprio un periodo semplice e non è stata proprio una passeggiata quella che avete fatto nel corso degli ultimi due mesi. Chi vi ha messo in mezzo? Quali polemiche avete dovuto affrontare? Certo che voi, appartenendo a un segno di fuoco, non è che vi ritirate e vi nascondete: se c’è una battaglia, scendete in campo in prima linea per difendere i vostri interessi e le persone che vi interessano. Solo che qualcuno non è stato molto riconoscente con voi, anzi sembra quasi che si sia approfittato della vostra posizione di forza.

Vergine, Bisogna risolvere piccole situazioni personali, forse anche a livello professionale o fisico. Ricordo che non sono pochi i nativi che, all’inizio dell’anno, hanno avuto qualche piccolo problema per la forma. Quindi, la prima cosa da fare è recuperare una buona energia. Vi sentirete molto più forti verso la fine dell’anno ed entro febbraio ci sarà un buon successo personale. Un amore nato male o pieno di incomprensioni potrà essere recuperato.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, previsioni

Bilancia, Cercate di non appesantire l’ambiente con incertezze che in questo momento avete. Potreste rispondermi che è facile parlare, se non si vive quello che state vivendo, perché a volte vi sembra di essere fuori gioco, di non avere più la brillantezza e la creatività di prima. Sappiamo che i Bilancia, di tanto in tanto, sono presi da qualche insicurezza, ma è qui che conta l’amore e la coppia: le persone che hanno un partner giusto sono più confortate e la Bilancia adesso ha bisogno di un “pat pat” sulla spalla.

Scorpione, Prendere tutto troppo di petto è nella vostra natura, lo sappiamo, però le prossime due settimane saranno importanti anche per farsi scivolare le cose addosso e per evitare di far diventare una piccola discussione una grande polemica. Per l’amore direi di sfruttare le nuove proposte e per quanto riguarda il rapporto genitori/figli o con i parenti, forse c’è qualcosa da chiarire.











