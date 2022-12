Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 dicembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo giovedì vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro mentre la settimana si approssima ormai al weekend.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, La situazione può essere un po’ complicata da problemi che nascono sul lavoro, ma non è questa la giornata giusta per tentare di risolvere le cose. Vi sto spiegando che è un periodo passeggero e ricorderete sicuramente quando, poche settimane fa, misi il vostro segno al centro dell’attenzione con Giove in passaggio nel segno: il pianeta si è poi ritirato, ma tornerà il 20. Più che altro quindi dovete attendere: per voi l’attesa è micidiale, però ci sono grandi progetti, guardando il 2023.

Toro, Questo è un cielo intrigante e che parla di soluzioni, per quanto riguarda i prossimi giorni. Per esempio, chi ha una storia che non va o ha avuto dei problemi familiari, ora sa come comportarsi e agire per risolvere un problema. Se volete imporvi, muovervi, con dolcezza, il consiglio è quello di agire adesso.

Oroscopo Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Gemelli, Certo che di problemi ce ne sono stati tanti e alcune situazioni forse sono nate per alcune distrazioni. Voi a volte fate tutto un po’ di corsa: quante volte vi capita di scrivere a una persona “ti chiamo subito!” e poi non chiamate? Perché siete distratti e fate cento cose contemporaneamente: un po’ di ordine ci vorrebbe. In questi giorni dovete cercare di essere un po’ più forti.

Cancro, Sentite di avere fatto tanto, ma di non avere avuto molto in cambio. Forse le vostre idee, persino troppo innovative, non vengono del tutto comprese da persone che anche voi non comprendete. Il Cancro ha ogni tanto la sensazione di essere un po’ marziano, un po’ strano, rispetto agli altri. Sembra quasi che la vostra sensibilità sia appannaggio solo della vostra personalità, ma è davvero così? Forse in certi momenti siete un po’ incomprensibili. Non è escluso che, entro la fine di questo anno, voi dobbiate prendere le distanze da persone che non sono più di riferimento.

