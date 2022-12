Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di giovedì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi mentre la settimana entra nella sua seconda parte.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Gli arcieri dello zodiaco in questo momento hanno tante frecce da lanciare! Voi avete questa prerogativa: una volta che fate centro, non vi accontentate e scegliete subito un nuovo bersaglio. Una certa scontentezza può capitare, se, da troppo tempo, state sempre nello stesso posto e con le stesse persone attorno. In questo momento, potreste verificare la vostra forza nello studio e sul lavoro, perché ricordo che ogni prova potrà essere superata con vantaggio nelle prossime settimane.

Oroscopo Capricorno

Buongiorno Capricorno! La forte concentrazione di pianeti che si trova nel segno, ma soprattutto che arriverà tra il 22 e il 25 dicembre, dice che siete veramente molto determinati, molto energici. L’ho scritto anche nel mio libro, “L’Oroscopo 2023”, che il prossimo sarà un anno di crescita. Forse all’inizio di grandi prove da superare, però poi ci diamo appuntamento: vedremo, tra maggio e luglio, se ho ragione oppure no. Grazie alla vostra caparbietà, determinazione, coscienza, senso di responsabilità, potrete andare molto lontano. Fascino e magnetismo aiutano anche a recuperare l’amore!

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il giovedì

Oroscopo Acquario

Saturno domina il vostro cielo: pianeta della ragionevolezza che adesso si trova nel segno. Urano è invece il vostro rappresentante zodiacale ed esprime l’indipendenza. In voi quindi convive un conservatore e un rivoluzionario: pensate che caos! In certi momenti, vi sentite grandi saggi e date anche dei consigli, forse non richiesti ma che gli altri farebbero bene ad ascoltare, mentre in altri frangenti vorreste scrollarvi di dosso tante responsabilità e le tensioni che avete accumulato: trovare una via di mezzo è possibile. Cari Acquario single che volete costruire qualcosa in amore: Venere prossimamente è sui vostri schermi, da gennaio! Quindi il trailer di dicembre è proprio legato alla disponibilità all’amicizia: quello che nasce adesso potrà costituire veramente qualcosa di importante per voi. È come se steste scrivendo una nuova sceneggiatura della vostra vita.

Oroscopo Pesci

Le stelle del 2023 sono interessanti, quindi non c’è nulla da temere, però bisogna recuperare anche sentimenti positivi: c’è stato un momento difficile e qualcuno ha dovuto anche sopportare un dispiacere, ma voi siete forti per questo, perché riuscite, e riuscirete ancora meglio nel 2023, ad elaborare anche le situazioni più difficili, per farle tornare positive. Questo è un giorno che invita, ancora una volta, ad essere molto sereni, nel limite del possibile. Chi ha chiuso un legame potrà ripartire.











