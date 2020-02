Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2020/ Leone, Vergine, Gemelli, Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia anche per la giornata di oggi 15 febbraio 2020. Ariete: ecco che arriva un weekend importante per amare e recuperare un sentimento, quanto è importante per il segno. Atteggiamento strano nei sentimenti, quando non si è innamorati si pensa di poter controllare il proprio cuore, quando lo si è invece si diventa ostaggio dei sentimenti. Per il lavoro ci sono delle tensioni, proposte per ora solo immaginate e in costruzione. Toro: sabato in cui ci si deve negare un po’ di tempo. Si è vissuta un po’ troppa agitazione in un anno di successo. Se casualmente è capitato di ricevere una conferma e vivere qualcosa di bello, non si deve pensare che sia solo frutto del destino. C’è una costruzione importante e indicano che c’è un evento da programmare entro fine dell’anno. Si sta cambiando vita e si vorrebbe farlo con chi circonda. Gemelli: 48 ore particolari. Si possono fare degli accordi preventivi per ottenere qualcosa in più da primavera. Si sta riorganizzando quello che il 2019 ha buttato all’aria. Ci si è sentiti spossati e stanchi, non ci sono stati periodi facili, ma Saturno getterà da aprile un’ancora di salvezza. Tutti i progetti su questa base saranno vincenti.

Oroscopo di oggi per Cancro, Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox volge ora lo sguardo ai segni di Cancro, Leone e Vergine. Cancro: weekend particolare nel quale non tutto è facilitato. Si può vivere alla giornata, questo è il consiglio. Marzo sarà forte, ore importanti per ritrovare la famiglia. Se un amore ha senso è perché ultimamente le piccole dispute, tenute dentro per evitare di esagerare, hanno creato dubbi. Leone: si sente pressione addosso, ci si sente lontano da una persona. Non conviene sollevare un polverone fino a domenica. Dal punto di vista professionale ci sarà un cambiamento.Vergine: Il grande cielo promette premi in amore o nel lavoro, dando qualcosa in più. Chi ha una storia fiacca si può consolare altrove. Chi non l’ha invece dovrebbe mollare le paure.

