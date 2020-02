Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2020/ Pesci, Bilancia, Acquario, Scorpione e…

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci torna a informare sulla situazione astrologica anche per la giornata di oggi 15 febbraio 2020 a LatteMiele. Bilancia: giornata in cui si devono vivere le passioni senza polemizzare. In amore non c’è stabilità, magari si asseconda il partner per far stare il segno in pace. Si cerca un equilibrio ritrovato in pochi momenti. Si invitano le coppie in crisi a gestire tutto con più attenzione. Scorpione: giornata pesante dal punto di vista fisico. Non ci si deve sforzare troppo, si sta curando un problema da qualche settimana. Già dal 16 ci saranno delle buone novità, magari ci si libera di un peso nella prossima settimana. C’è un’aggressività che forse priva il segno di tanto. Sagittario: si vivono ore interessanti, se un progetto è nato da poco va spinto. Se a gennaio c’è stata tensione ora si possono superare tanti problemi. Se ci sono situazioni non all’altezza attorno ora si deve reagire.

Capricorno, Acquario e Pesci per oroscopo di oggi

L’oroscopo di Paolo Fox è interessante anche per i segni Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: se a metà settimana c’è stato un momento di stop a livello fisico sabato e domenica sono giornate di recupero. Si deve parlare chiaro soprattutto per i sentimenti. Febbraio non porta grandi emozioni, ma progetti di lavoro per il futuro. Tutto quello che si fa ora deve portare verso il sereno. Si deve ritrovare un cielo azzurro dentro, può essere difficile, ma ci sarà un cambiamento con la voglia di farlo. Acquario: bisogno di conferme, questo è normale. Si pensa sempre di poter risolvere tutto a modo proprio e autonomamente. Si detesta fare affidamento sugli altri anche se si è circondati da persone valide. Si vuole essere autosufficienti e lasciarsi andare a emozioni nuove. Si al cambiamento che si sente dentro. Non si deve dire che da oggi si cambia vita e poi non lo si farà. Saturno costringerà a fare delle scelte che non si pensavano possibili. Pesci: c’è una condizione di forza, questo è un momento in cui si può capire che una persona non è giusta. Domenica può portare qualche conflitto forse è il caso di anticipare i tempi in un sabato che porta energia positiva. Si potrebbe rivalutare un amore del passato. Troppa gente attorno? Si devono scegliere solo le persone giuste.

