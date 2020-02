Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2020/ Vergine amore al top, ma nel lavoro Gemelli e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2020: top, amore e lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox è nuovamente protagonista sulle frequenze di LatteMiele grazie alla rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi 15 febbraio 2020. L’Ariete è pronto a vivere un weekend da grande protagonista grazie al recupero di un sentimento. C’è convinzione e grande determinazione, servono ora però anche risultati concreti. La Vergine ha un cielo davvero importante sia per quanto riguarda i sentimenti che per quanto riguarda la professione. Sicuramente ora c’è la possibilità di fare uno scatto per arrivare a qualcosa in più. Ci si deve lasciar andare, mettendo da parte frustrazioni e paure che sono solo cattive consigliere. Il Sagittario vivrà delle ore davvero molto interessanti per cullare e poi portare a termine dei risultati. C’è un progetto in cui buttarsi e serve la voglia e la determinazione giusta per farlo, unita a quella puntina di stravaganza che accompagna da sempre il segno.

AMORE – Ora grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a fare un piccolo punto sul campo dell’amore per la giornata di oggi 15 febbraio 2020. L’Ariete si trova a vivere un atteggiamento strano nei confronti del campo dei sentimenti. Questo perché quando non si è innamorati si pensa di poter controllare il proprio cuore con grande tranquillità, quando invece si è fidanzati si rischia di diventare rapidamente ostaggio dei sentimenti. La Bilancia va a finire che asseconda il partner per evitare che tutto si complichi, a volte però si rischia di esplodere in un periodo di grande nervosismo e con qualche problema ormai capito. Il Cancro se ha trovato delle dispute sicuramente il sentimento ha portato a delle difficoltà non facilissime da gestire.

LAVORO – Concludiamo questa analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con il lavoro. L’Ariete si trova a vivere delle tensioni. Per il momento arrivano delle proposte solo immaginate e in costruzione, si dovrà aspettare del tempo prima di passare dalla teoria alla pratica e dunque alla realizzazione dei propri progetti. I Gemelli sono stanchi e spossati e nonostante questo hanno in mente dei progetti interessanti che saranno vincenti da aprile quando arriverà Saturno per gettare una provvidenziale ancora di salvataggio. Fino a quel momento bisognerà aspettare con fiducia e grande pazienza. Il Toro è pronto a costruire, deve però lavorare perché il cambio di passo arriverà verso la fine dell’anno. Per ora è meglio conservare le forze per riuscire ad arrivare ai propri obiettivi con grande calma e fiducia



© RIPRODUZIONE RISERVATA