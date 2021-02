Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2021/ Previsioni Leone, Ariete e Sagittario

L’oroscopo Paolo Fox si è occupato anche dei tre segni di Fuoco nelle sue previsioni di oggi, lunedì 15 febbraio 2021. Si tratta di Leone, Sagittario e Ariete. L’astrologo ha affrontato il tema nella consueta rubrica Latte & Stelle che va in onda su Radio Latte e Miele. Quindi non ci resta che scoprire cosa ha visto l’astrologo nelle stelle per la giornata di oggi.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario secondo oroscopo Paolo Fox?

Cominciano il viaggio tra i segni di Fuoco analizzando le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox che riguardano il Leone. Le numerose opposizioni planetarie che sembrano caratterizzare questo periodo invitano a dedicarsi con maggiore attenzione ai sentimenti, in modo da recuperare le emozioni che nelle ultime settimane erano state messe da parte. In questa fase potrebbero verificarsi numerosi cambiamenti capaci di porre fine ad alcuni progetti in favore di altri.

Passiamo poi al segno del Sagittario. La situazione astrologica di queste giornate sembra nutrire l’ottimismo che contraddistingue i nati nel segno, favorendo lo sviluppo di alcuni interessanti progetti. Anche la sfera sentimentale sembra beneficiare di questa situazione: rispetto al passato, questo febbraio sembra riportare a galla alcune passioni che si potrebbero rivelare particolarmente valide.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Chiudiamo l’Oroscopo Paolo Fox per i segni di Fuoco con il segno dell’Ariete. La grande energia di queste giornate sembra preannunciare qualcosa di molto bello. Sul piano lavorativo potrebbe presto arrivare qualche novità in grado di stimolare notevoli cambiamenti. Nonostante questa grande energia potrebbe però essere necessario verificare alcune situazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA